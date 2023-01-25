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    美FDA提議/ 每年接種武肺疫苗 1如流感

    美國密西西比州傑克森市護理人員廿三日為民眾施打「莫德納」的武漢肺炎疫苗。（美聯社）

    美國密西西比州傑克森市護理人員廿三日為民眾施打「莫德納」的武漢肺炎疫苗。（美聯社）

    2023/01/25 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國食品藥物管理局（FDA）廿三日提議，為對抗不斷變異的武漢肺炎病毒，未來武漢肺炎疫苗將改為一年打一劑，如流行性感冒疫苗接種。若FDA「疫苗和相關生物產品諮詢委員會」外部專家廿六日開會投票同意實施，美國民眾將不再需自行注意接種間隔期程，有利加強劑在全美普及。

    FDA廿三日指出，許多美國人現在已有「足夠的既存免疫力」，原因為疫苗接種、先前染疫或兩者兼具，因此一年一劑加強劑以防變種病毒已足；至於鎖定何種病毒株，會由獨立專家與製造商初夏決定，以利秋季開始施打，和年度流感疫苗接種計畫的安排大致相同。

    目前美國民眾需先打完兩劑針對武肺原始病毒株的基礎劑，兩個月後再注射針對Omicron變異株的雙價疫苗。FDA的新提案則讓民眾只要在秋天注射一劑針對最新變異株的疫苗；但對於高風險族群如小孩及老人，則建議維持原來的三劑方案。

    然而，醫界對於每年注射針對最新變異株的新疫苗的必要性看法分歧。支持者認為這讓防疫工作變得簡單、合理；反對者則認為，病毒變化太快速，加上基礎疫苗已經有很好的保護力，且缺乏堅實證據證明新的雙價疫苗的效力。

    逾八成美國民眾至少施打過一劑武漢肺炎疫苗，但截至去年八月只有十六％完成加強劑。疫苗已不像疫情爆發初期供不應求，甚至過剩。對此，美國梅約診所醫師波蘭德說，「民眾已經用手臂投票，我不需要加強劑，這沒意義」。

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