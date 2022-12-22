願賭服輸！馬斯克「有前提」辭推特CEO

馬斯克聲稱，在找到「傻子」接任後，就會辭去推特執行長職務。（路透檔案照）

2022/12/22 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕億萬富豪馬斯克（見圖，路透檔案照）近日在「推特」發起民調，詢問他是否應該辭去推特執行長職務，結果有逾半數網友贊成。馬斯克廿日宣布將說到做到，還預告卸任後，將負責管理推特的軟體和伺服器團隊，但他必須先找到「一名笨到能接下這份工作的人」。

馬斯克十月間以四四○億美元（約一．三六兆台幣）天價入主推特後，大刀闊斧推動改革，引起許多批評，針對他是否該辭推特執行長，他十八日在推特發起民調，結果翌日出爐，約五十七．七％投票者、相當於一千萬人支持馬斯克下台。沉默兩天後，馬斯克推文宣告「有前提下願意下台」。

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暗示機器人滲透民調

不過，馬斯克在稍早推文中，對該民調可靠性提出質疑，暗示有機器人帳號動手腳。馬斯克還說未來任何民調都會僅限推特付費用戶參與。哈里斯民意調查公司廿日公布對推特用戶所做的民調，顯示有六十一％受訪者贊成馬斯克續任推特執行長。

「紐約時報」指出，雖然推特和馬斯克均表示，已針對機器人帳號加強打擊，但以中文發佈的推文，還是充斥機器人帳號，中國稍早前爆發「白紙運動」期間，推特是突破封鎖主要管道，卻被大量色情推文反制掩蓋，全因自動發文的機器人帳號搞破壞。報導指出，馬斯克入主推特後曾說，打擊機器人帳號將是優先要務，卻縮編半數人力，處理仇恨言論等問題的諮詢機構「信任與安全委員會」也被解散。

儘管如此，馬斯克近期與多名獨立記者合作，先後推出數篇「推特檔案」深度報導，揭發推特在二○二○年美國總統大選前夕一系列打壓保守派的內幕，包括高層封殺前總統川普的密令、封鎖拜登兒子杭特「筆電門」醜聞，及武漢肺炎大流行期間反對封鎖的推文被壓制等。

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