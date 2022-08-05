大堡礁2/3珊瑚復甦 白化危機未解

澳洲海洋科學院四日發布報告，指出澳洲大堡礁三分之二區域的珊瑚覆蓋面積創卅六年來新高。（美聯社檔案照）

2022/08/05 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕一個長期監督澳洲大堡礁的官方計畫四日發表報告指出，三分之二的大堡礁出現卅六年來最大面積的珊瑚覆蓋，但大規模珊瑚白化問題仍在。

澳洲海洋科學研究所年度報告指出，大堡礁中區與北區的珊瑚復甦，但在「棘冠海星」大爆發導致珊瑚死亡的大堡礁南區卻不增反減。該研究所的大堡礁監督計畫負責人埃姆斯利說，目前所見意味大堡礁仍是一個有迅速恢復力的系統，有能力從干擾中復原；但令人擔心的是，這些干擾事件的頻率正逐漸增加，特別是大規模珊瑚白化。

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只有南區珊瑚不增反減

根據長期觀察，澳洲海洋科學研究所將有超過三成的硬珊瑚覆蓋界定為具有高價值，此為珊瑚礁健康與否的一大關鍵指標；而該研究所的最新報告顯示，相較於二○一七年十三％的低點，大堡礁北區的硬珊瑚覆蓋在二○二二年成長至卅六％；中區的硬珊瑚覆蓋也從二○一九年十二％的低點，增加至卅三％，皆創下自該研究所一九八五年觀察大堡礁以來的新高。但在硬珊瑚覆蓋通常較大的南區，硬珊瑚覆蓋卻從前一年的卅八％降為卅四％。

大堡礁七年來曾歷經四度大規模白化，如今硬珊瑚覆蓋面積雖擴大，卻仍有隱憂─硬珊瑚覆蓋成長的主力是軸孔珊瑚，但澳洲海洋科學研究所指出，這種珊瑚特別容易因海浪、熱應力與棘冠海星而受損。

澳洲大堡礁是名列聯合國教科文組織的世界遺產，該組織的專家在上述報告公布前的今年三月曾造訪大堡礁，並考慮是否要將大堡礁列入瀕危世遺名單。世遺委員會原定今年六月在俄羅斯開會討論大堡礁的命運，但該會議已因故延期。

同日，澳洲眾議院以八十九票對五十五票通過擴大減排的新法案，要在二○三○年前將碳排量降至比二○○五年排放量少四十三％，朝二○五○年前實現淨零碳排邁進。

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