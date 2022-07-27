江蘇新生報到 須附祖父母疫苗證明

中國上海廿六日至廿八日將在九個行政區實施兩次大規模篩檢，圖為上海民眾廿六日在地鐵站掃描二維條碼。（彭博）

2022/07/27 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國廿六日新增九七六例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，甘肅省占了三○六例，且光是甘肅省一地就有二九八個高風險區，是中國現有五五五個高風險區的一大半；五九二個中風險區其中也有二四五個位在甘肅省。為了「嚴防死守」控制疫情，一八六個風景區因此關閉。第一財經指稱，甘肅省原本該是暑期跨省旅遊熱門地點，如今卻慘遭滑鐵盧。

為提升老人接種率反挨罵

中國各地政府想方設法提升老年人口疫苗接種率，江蘇省無錫市雪浪中學要求新生需提供祖父母疫苗接種證明，否則無法完成報到。消息傳出後輿論譁然，當地教育局急忙勒令校方取消這項規定，改成只需提供同住親人核酸檢測證明。

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儘管深圳廿五日通報僅新增病例十九例，但疫情緩慢上升趨勢依舊促使當地政府加強戒備，包括百強企業自廿四日起被要求封閉運行七天。市委書記孟凡利誓言動用所有資源、採取手段，迅速消除重點區域的疫情傳播風險，並警告，對於失職失責造成疫情擴散的官員，一律嚴肅追問究責。

南韓單日新增近十萬例

南韓疫情回彈，廿六日新增近十萬確診，且上週新增社區感染個案中近五成屬Omicron BA.5亞變種病毒。韓國疾病管理廳長白敬蘭表示，這是自四月中解除社交距離規範後首次疫情大流行，呼籲民眾做好自主防疫。衛生當局預估，疫情上升趨勢將持續二至三週。韓國防疫當局預計八月底公布改良疫苗接種計畫，估計下半年將有可供施打六千萬次的mRNA疫苗到貨；當局正在檢驗改良疫苗對亞變種病毒BA.5與BA.2.75的免疫效果。

世界衛生組織（WHO）廿三日將猴痘疫情列為國際公共衛生緊急關注事件，目前總計超過七十個國家通報逾一萬六千七百個猴痘病例。美國上週傳出兩位兒童感染猴痘，拜登政府正在評估是否要將猴痘疫情列為公衛緊急事件，同時正計畫任命一位白宮協調員監督相關疫情狀況。

法約一千七百人感染猴痘

法國衛生部長布萊恩廿五日證實，國內約有一千七百人感染猴痘，大多集中在巴黎；同時已開設約百個猴痘疫苗接種中心、逾六千人接種。

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