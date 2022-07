中日對照讀新聞》首相、ＧＸ担当相新設を表明 （日相岸田表明將增設「ＧＸ擔當大臣」）

日本經濟產業大臣萩生田光一今年1月在東京參加一場電視會議。(法新社檔案照)

2022/07/26 05:30

◎茅毅

岸田文雄首相は22日、長野県軽井沢町で開催されている経団連夏季フォーラムで講演し、脱炭素化を進める「GX(グリーントランスフォーメーション)実行推進担当相」と「スタートアップ(新興企業)担当相」を新設する意向を表明した。

日本首相岸田文雄(7月)22日在長野縣輕井澤町舉行的「經濟團體聯合會」夏季論壇中表明,將增設推動脫碳化的「綠色轉型(green transformation, GX)實行推進擔當大臣」和「新創企業(Startup)擔當大臣」的職位。

請繼續往下閱讀...

首相はGX担当相に萩生田光一経済産業相、スタートアップ担当相には山際大志郎経済再生担当相を兼務させる方向で調整に入った。

岸田已在由經濟產業大臣萩生田光一、經濟再生擔當大臣山際大志郎分別兼任GX擔當大臣、新創企業擔當大臣的方向上進行協調。

政府は6月に閣議決定した経済財政運営の指針「骨太の方針」で、新しい資本主義の実現に向け、「グリーントランスフォーメーションへの投資」「スタートアップへの投資」を官民連携で推進するとしている。

日本政府根據6月由內閣會議決定、做為經濟與財政管理指引的「骨太方針」(經濟財政運營及改革的基本方針Basic Policy on Economic and Fiscal Management and Reform),正以官民合作的方式,為朝向實現「新資本主義」,推動「對綠色轉型的投資」以及「對新創企業的投資」。

ニュース‧キーワード新聞辭典

開催(かいさい)する:動詞,召開、舉辦。例:展覧会(てんらんかい)は三月一日(さんがつついたち)から一か月間(いっかげつかん)開催される。(展覽會自3月1日開始舉辦,為期1個月。)

進(すす)める:動詞,推展、進行、向前進、提高、加(撥)快、晉升、促(增)進。例:食欲(しょくよく)を進める。(增進食慾。)

夏季(かき或なつき)/脱炭素化(だつたんそか)/骨太(ほねぶと)/萩生田光一(はぎうだこういち)/山際大志郎(やまぎわだいしろう)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法