烏戰變消耗戰 俄經濟衰退1成

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（右）和安全局局長巴卡諾夫（左），雙雙因為所屬與俄羅斯勾結而遭烏克蘭總統澤倫斯基開除。（路透檔案照）

2022/07/19 05:30

〔編譯陳成良、林雨萱／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭遭到西方嚴厲制裁，歐盟內部報告指出，制裁正逐漸發揮效果，估計俄國經濟今年將大幅衰退十．四％。華爾街日報指出，烏俄戰爭已演變為俄國與西方國家之間的經濟消耗戰，目前俄國損失較大，但美國和歐洲也付出沉重代價。

俄被迫調整經濟模式

歐盟報告指出，俄國去年對歐盟出口總值七三○億歐元（約二．二兆台幣），因制裁而無法出口到歐盟的比例高達四十八％；自從俄國二月出兵烏克蘭以來，歐盟已凍結俄國權貴一三八億歐元（約四二六一億台幣）的資產。報告指出，歐盟出口禁令對俄國的電腦、電信和汽車工業造成衝擊，俄國多數航空公司無法符合國際飛安標準，在制裁影響下，俄國也被迫調整經濟模式，轉向自給自足。

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報告也提到，下月十日起歐盟也將開始對俄國的煤炭實施進口禁令，估計俄國煤炭出口將有四分之一受到影響。至於俄國原油，將自十二月五日起禁止進口，煉油製品則是自明年二月五日起禁止進口，俄國對歐盟的原油和煉油製品出口將驟降九十％。歐盟官員強調，制裁已開始發揮作用，且隨時間將更為顯著。

此外，華爾街日報也指出，自烏克蘭戰爭開打後，中國出口至俄國的晶片、電子零組件及原料增加，且部分可供軍用，使美國和西方盟國試圖孤立俄國經濟，進而打擊俄國軍事力量的計畫受挫。

下屬通俄 烏開除兩高官

另一方面，烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦和安全局局長巴卡諾夫，十七日雙雙遭到撤職，原因是兩人所屬多名官員與俄國勾結。烏克蘭總統府辦公室副幕僚長斯梅爾諾夫十八日表示，維涅迪克托瓦遭停職，巴卡諾夫則被暫時調離職位，當局已展開相關調查。據稱巴卡諾夫是澤倫斯基兒時玩伴，維涅迪克托瓦則是他的親信，兩人都是澤倫斯基拔擢年輕親信打擊貪腐的象徵性人物。

一名烏克蘭軍人17日在札波羅熱和頓內茨克地區交界的前線附近，走過熊熊烈火燃燒的麥田。（路透）

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