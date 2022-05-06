英美挺芬瑞入北約 俄又入侵領空挑釁

瑞典外交部長林德（左）四日在華府與美國國務卿布林肯（右）會面，會後透露已獲得美方在瑞典申請加入北約期間提供安全保證。（法新社）

2022/05/06 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕歐洲中立國瑞典四日表示，已就申請加入北大西洋公約組織（NATO）期間的安全問題，獲得美國的安全保證；同日，預料也即將申請加入北約的中立國芬蘭，則獲得英國誓言會在其遇襲時提供支持。

瑞典外交部長林德在華府會見美國國務卿布林肯後告訴瑞典電視台，她不會詳述美方安全保證的任何細節，不過她非常確定，瑞典目前已獲得美方的保證，但並非具體的、只有在成為北約正式會員時才能取得的安全保障。林德不願透露究竟從布林肯獲得何等安全保證，僅說這些保證意味美國不會毫無回應地縱容俄羅斯如其曾威脅地對瑞典採取任何負面行動。

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俄警告將部署核武與極音速飛彈

在此同時，四日造訪芬蘭的英國國防大臣華勒斯，則誓言英國會在芬蘭遭到攻擊時予以支持。同日，芬蘭總理馬林在丹麥哥本哈根與其他北歐領導人舉行的聯合記者會上說，倘若芬蘭申請加入北約，無論是自行申請或與瑞典一起，都希望過程愈快完成愈好。預料瑞典與芬蘭將在本月就是否申請加入北約做出定奪。

芬、瑞在冷戰期間保持中立，但在俄羅斯兼併克里米亞與入侵烏克蘭後，這兩個中立國已重新審視其安全政策，只是芬、瑞兩國也擔心在估計長達一年的批准申請期間缺乏安全奧援。莫斯科當局曾警告，芬、瑞二國若成為北約成員國，俄國會在其歐洲「飛地」加里寧格勒部署核武與極音速飛彈。四日一早，一架俄軍Mi-17直升機飛進芬蘭領空約四到五公里，為繼四月八日一架屬於俄軍的民用運輸機短暫進入芬蘭領空後，俄羅斯今年第二度侵犯芬蘭領空。

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