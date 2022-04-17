烏利用臉部AI辨識 跟俄軍家屬報喪

羅馬天主教教廷賑濟所所長約斯基（Konrad Krajewski）15日走訪基輔北方的博羅江卡（Borodyanka），在一處亂葬崗旁跪地禱告。（路透）

2022/04/17 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕本就具有爭議性的臉部辨識科技在烏克蘭戰爭有了殘忍的新用途：烏國利用該技術來確認陣亡或被俘的俄羅斯士兵身分並通知其家屬，藉此刺激俄國民間反戰情緒進而止戰；但專家指出，此舉恐招致反效果。

華盛頓郵報十五日報導，烏國官員自俄國入侵以來已對戰死或被俘俄軍進行超過八千六百次的臉部辨識搜尋，藉此確認死者身分與聯繫數以百計的家屬。這支是由駭客與活躍人士組成、奉烏克蘭政府指示行事的IT義務軍表示，已利用美國科技公司Clearview AI的臉部掃描軟體向五八二名俄羅斯人的家屬報喪，包括寄發遺骸遭棄置的照片。

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烏心理戰策略 恐適得其反

烏方表示，此舉雖殘忍，但能有效刺激俄國內部異議、勸退俄國戰士與加速終結戰爭。

但部分軍事與科技分析家擔心，該策略恐適得其反，反而助長俄軍家屬的怒火。英國倫敦的監視研究員海爾（Stephanie Hare）說，聯繫阿兵哥的父母是「經典的心理戰」，可能會為未來衝突樹立危險的新標準；倘若反過來是俄國對烏國士兵的母親做這種事，眾人怕是會大呼野蠻。

根據烏國IT軍本月在即時通軟體Telegram上發布的影片，收到俄國阿兵哥臉孔染血照的家屬大呼不可能，堅稱這是Ｐ圖；發件人則回嗆上戰場就會這樣；另一段對話則是一名俄國士兵的母親被陌生人告知兒子已戰死，還收到一張有人在兒子屍體旁做鬼臉的照片；俄兵之母質問對方是否想逼死她，寄照片的陌生人回說，這是阻止這場戰爭的唯一之道，還反問究竟還要再死多少人。

此外，但臉部識別搜索也可能出錯，導致某些軍眷被錯誤告知親人陣亡，或誤把平民當成士兵。Clearview AI執行長宦孫至（Hoan Ton-That，譯音）宣稱該公司的技術對烏國助益良多，目前烏政府五個部門超過三百四十名官員免費使用該技術進行臉部辨識。

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