抗中俄威脅 美明年軍費增4%

美國總統拜登28日公布新財政年度預算案，接受提問談烏克蘭問題。（路透）

2022/03/30 05:30

拜登2023年預算案高達168兆 國防預算增至23.6兆

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登廿八日提出二○二三財政年度的預算案，金額達五．八兆美元（約一六八兆台幣），其中總軍事支出預算增至八一三○億美元（約二十三．六兆台幣），增幅四％。這份新年度預算案重點仍置於與中國、俄羅斯的競爭，而中國又是美國更大的長期憂慮，特別針對中國的項目包括國際開發資金，以及華府的印度—太平洋戰略。

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國防預算 優先著重中國威脅

拜登發表這份預算案時表示，「這個世界已經改變」，美國「再一次面臨來自其他國家—中國和俄羅斯—愈加升高的競爭，而這需要資金投入太空、網路和其他先進戰力，包括高超音速武器。」國防預算部分，白宮說，「為了維持、強化嚇阻力，這份預算案優先著重中國是國防部面臨的步步進逼威脅」。

五角大廈編列預算七七三○億美元，若加上國防部以外部門，新年度國防預算為八一三○億美元。參謀首長聯席會議副主席葛瑞第（Chris Grady）廿八日簡報新年度國防預算時指出，新預算要求「依舊與我們戰略方針以及首重中國步步進逼的威脅一致」；至於俄羅斯，則被形容是「急迫威脅」；空軍部長肯達爾直言，中國的挑戰「隨著時間愈來愈大，而非愈小」。

五角大廈要求的七七三○億美元預算中，約三分之一將用於新武器研發和採購等，其中一三○○億美元研發預算是歷年最高，包括四十七億美元用於研發高超音速武器；一三五○億投入作戰準備，美國的「核三位一體」武器—即洲際飛彈、潛射彈道飛彈和戰略轟炸機—經費增加三四四億美元。

太空軍預算大增40％ 達245億美元

空軍、海軍都提出歷年最大預算增幅，側重核武、長程打擊能力和高科技武器，俾便因應與中、俄的戰事；太空軍預算大增四十％，達二四五億美元，反映部署、防衛衛星，用於偵測高超音速武器，和確保美國核指揮管制能力的急迫性。

國務院和國際開發總署（USAID）提出六○四億美元預算要求，優先項目包括十六億援助烏克蘭、四十億用來支持美國聯盟關係和領導力，以「有效與中國和俄羅斯競爭」；近十八億投入落實印太戰略。在國會要求下，編列四億美元用於「反制中國惡意影響力」。

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