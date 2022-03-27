中國石化廠 暫停與俄兩投資案

中國未譴責俄國入侵烏克蘭，但面對西方制裁壓力，石化廠已就和俄國談判中的價值近五億美元共兩項投資案喊卡。圖為烏克蘭第二大城哈爾科夫一座加油站廿五日遭擊中後冒出大火，民眾無奈倉皇避難。（法新社）

2022/03/27 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕路透廿五日獨家報導指出，身為亞洲最大煉油商的中國國有「中國石油化工股份有限公司」（中石化），已就正和俄國談判中的價值近五億美元共兩項投資案喊卡，顯然是聽進中國政府私底下呼籲國內企業謹慎與俄往來，以免受國際制裁波及的警告，對面臨西方制裁的俄國再添一擊。

俄國石油、天然氣分別為中國第二、第三大來源，中石化叫停的五億美元合作案涉及大型石化廠與俄國天然氣營銷投資。其中石化廠合作對象為俄羅斯最大綜合石油化工公司「西布爾」（Sibur），預計六成由中方持有、俄方四成，原訂二○二四年正式啟用；知情人士透露，全案本已進入選址階段，但中石化上月得知西布爾股東暨董事會成員季姆琴科成為西方制裁黑名單後，即暫停相關會談。

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天然氣合資營銷的合作企業則是俄國天然氣生產商「諾瓦泰克」（Novatek），談判暫停和其股東俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）遭美國制裁有關。

知情人士告訴路透，俄國上月進犯烏國以來，中石化、中國石油天然氣集團有限公司、中國海洋石油集團有限公司即不斷評估國際制裁對其於俄國投資案的影響。中國外交部本月三度召見這三家公司高層，一名高層向路透證實，「在這場危機中，企業將嚴格遵循北京外交政策」；另一人也透露，中國外交部明確要求勿輕率購入俄國資產。

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