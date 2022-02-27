挺俄不堅決 反俄不乾脆 中國自打嘴巴

聯合國安全理事會廿五日表決譴責俄國入侵烏克蘭，俄國駐聯合國大使涅班濟亞（舉手者）行使常任理事國特權予以否決。（歐新社）

2022/02/27 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯揮軍烏克蘭遭到各國痛批，但中國始終低調以對。美國去年底以來三番兩次促請中國阻止俄國，但中方不僅質疑情報真實性，還向俄國表示美方試圖離間中俄。隨戰爭開打，中國刻意避用俄國「侵略」烏國主權等違背中國外交原則的說法，還在聯合國安全理事會譴責俄國的議案中棄權，遭質疑疏遠俄國，反倒令自己處境尷尬。

紐時引述美國高階官員指出，國務卿布林肯等官員過去三個月來，六度和中國外長王毅和駐美大使秦剛等人緊急開會，告知俄軍逐漸包圍烏國，籲請出面阻俄，甚至直到本月廿三日都還向秦剛示警，但中方堅決不相信，反批美方誇大其詞，還向俄通風報信，指美試圖挑撥中俄，並表明不會嘗試阻止俄方計畫和行動。

請繼續往下閱讀...

美方當時提醒中方，一旦俄發動侵略，中國國際形象勢必跟著受損；且美方可能對俄祭出遠勝二○一四年克里米亞危機的制裁，中方必然受到波及。路透指出，俄國最終發動侵略，中方也大感意外，所以沒能提前撤僑。前美國副助理國務卿謝淑麗認為，「看來是普廷騙了習近平。」

聯合國安理會十五個成員國廿五日表決譴責俄國入侵烏國議案，最後十一票同意，中國、印度、阿拉伯聯合大公國棄權，但遭俄國否決。據了解，在美國等各國協商下，中國才選擇棄權，但中國不久前才宣告與俄關係升級，雙方合作「沒有禁區」，此舉被解讀為與俄保持距離。聯合國安理會一四年針對克里米亞危機譴責俄國時，中國也投下棄權票。

另一個自相矛盾的案例是，中國長年抨擊西方國家踐踏他國主權，宣揚自己才是主權獨立的真正守護者，領土「神聖不可侵犯」，卻在俄國揮軍烏國時，一再避談「入侵」，而用「軍事行動」代替，顯然自打嘴巴。尤有甚者，與中關係密切的亞、非洲國家相繼譴責俄國，西方各國因而對中國更加不滿，往後中國再宣稱致力於維護國家主權完整，可能反而受到貶損。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法