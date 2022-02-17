太平洋空軍司令︰憂中趁機挑釁對台不利

烏克蘭民眾十六日響應「團結日」 ，聚集在基輔的奧林匹克體育場，共 舉巨幅烏克蘭國旗，展現團結。（法新社）

2022/02/17 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國軍事將領近日警告，中國可能會趁西方各國聚焦烏克蘭危機之際在亞洲挑釁；美國若無法遏阻俄羅斯進犯烏克蘭，中共高層就更不會把美國針對台灣或南海的發言當一回事。

美國太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）十六日在新加坡航空展場邊指出，中國在烏克蘭危機中與俄羅斯沆瀣一氣，令人質疑中國自己在亞洲有何企圖；從中國看到歐洲正在發生的情況後想在印太地區做什麼這個觀點來看，中國的意圖令人關切。維巴赫說，他確實擔憂中國會想趁機佔便宜，要是中國做出可能有挑釁意味之舉以測試國際社會的反應，「我並不感到意外。」維巴赫還說，中國看待危機時會考量是否為「攫取之機」，但他並未詳述中國可能會趁烏克蘭危機做出哪些動作，僅稱北京當局「可能有一些選項」。

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此外，美國之音十五日報導，美國退役陸軍中將、現為華府智庫「歐洲政策分析中心」（CEPA）戰略專家霍吉斯（Ben Hodges）受訪時表示，倘若美國及其所有盟友、夥伴以及所集結的外交與經濟力量，仍無法遏阻克里姆林宮再次進攻烏克蘭，「我覺得中共領導階層對於我們針對台灣或南海的任何發言，都不會有太深刻的印象。」

同日，對中鷹派的白宮國家安全會議中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）在美國智庫「外交政策研究所」（FPRI）的「中國中心」舉辦視訊活動中就美國對中戰略發言時表示，美國非常重視在區域、特別是西太平洋與台灣海峽維持一定的威懾力，包括在與盟友及夥伴的共同聲明中強調此威懾力，或是強化美國自身在該區的存在與姿態。他說，關於台海威懾，最重要的是強調台海和平穩定與確保任何人不會單方面改變現狀，這不僅對美國與台灣非常重要，對世界上其他國家也非常重要。

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