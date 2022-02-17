北約秘書長批 俄中欲擅定鄰國未來

烏克蘭民眾十六日響應「團結日」 ，聚集在基輔的奧林匹克體育場，共 舉巨幅烏克蘭國旗，展現團結。（法新社）

2022/02/17 05:30

專家指俄烏與台海情勢不同 中國專家︰無助對台促統

〔編譯陳成良、張沛元、周虹汶／綜合報導〕俄羅斯和中國在北京冬季奧運會開幕時發表聯合聲明，呼籲北大西洋公約組織（NATO）停止擴張，針對烏克蘭危機展現聯盟立場。北約秘書長史托騰柏格十五日直指，俄中兩國不喜歡以規則為基礎的國際秩序，也不認同西方自由民主的價值觀，因此試圖剝奪一個主權民主國家選擇自己未來的權利，企圖塑造一個可以決定小國能做什麼的世界。

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強調俄中不認同西方自由民主價值觀

史托騰柏格指出，這表明中俄兩國與西方價值觀的差異，「我們希望生活在一個有法治秩序的世界中，而不是大國決定鄰國可以做什麼。」

美國軍事將領近日警告，中國可能會趁西方各國聚焦烏克蘭危機之際在亞洲挑釁。美國太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）十六日在新加坡航空展場邊指出，中國在烏克蘭危機中與俄羅斯沆瀣一氣，令人質疑中國在亞洲有所企圖。維巴赫說，他確實擔憂中國會想趁機佔便宜，北京當局「可能有一些選項」；若中國做出可能有挑釁意味之舉以測試國際社會的反應，「我並不感到意外。」

太平洋空軍司令︰憂中趁機挑釁對台不利

同日，白宮國家安全會議中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）在參加智庫「外交政策研究所」（FPRI）活動時表示，美國非常重視在區域、特別是西太平洋與台灣海峽維持一定的威懾力，包括在與盟友及夥伴的共同聲明中強調此威懾力，或是強化美國自身在該區的存在與姿態。

他說，關於台海威懾，最重要的是強調台海和平穩定，確保任何人不會片面改變現狀，這不僅對美國與台灣非常重要，對世界上其他國家也非常重要。

挪威政府報告︰中國有干預西方的野心

挪威國家情報局（NIS）、警察安全局（PST）以及國家安全局（NSM）日前公布二○二二年公共威脅和風險評估報告，直指中國、俄羅斯是挪威當前最大威脅，尤其中國已有干預西方國家政治進程的意願和能力，正為捍衛飽受非議的台灣、香港、新疆政策進行大量投資。報告特別關注中俄在情報工具上的使用、針對挪威電腦網路的行動、軍事技術的傳播、戰略收購和影響，以及出現帶有反國家和陰謀論的極端環境。「（中國國家主席）習近平的中國」在該報告中自成一章，和俄國、恐怖主義並列。

學者︰北京很清楚台灣對美國的重要性

不過，專家普遍認為，台灣既非阿富汗，也不是烏克蘭，俄烏與台海情勢無法一概而論，中國侵台野心不會因俄國的行動受到鼓舞。季辛吉中美研究所主任戴博（Robert Daly）表示，「我不會把烏克蘭和台灣的狀況畫上等號，北京很清楚台灣對美國的重要性要大得多。」

香港「南華早報」十六日也引述中國專家看法指出，俄羅斯入侵烏克蘭對北京來說將是一個外交困境，反而會增加美國和歐洲對中國的經濟和外交壓力，且無助其統一台灣的計畫。

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