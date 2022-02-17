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    俄稱撤軍又網攻 拜登：仍恐入侵烏克蘭

    俄羅斯國防部十六日公布影片，顯示火車搭載結束軍演的俄軍軍車，正穿過連接俄國與克里米亞半島的鐵橋，離開克里米亞。（美聯社）

    俄羅斯國防部十六日公布影片，顯示火車搭載結束軍演的俄軍軍車，正穿過連接俄國與克里米亞半島的鐵橋，離開克里米亞。（美聯社）

    2022/02/17 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯十六日公布影片，證明正從烏克蘭周邊撤出更多部隊，但美國、英國、北大西洋公約組織（NATO）和歐盟都對俄方說法存疑；美國總統拜登表示，俄羅斯入侵烏克蘭仍有「顯著可能性」。北約秘書長史托騰柏格甚至表示，俄國還在烏國邊境增兵，情勢未見降溫。

    北約︰俄國還在烏國邊境增兵

    俄羅斯國防部公布的影片顯示，俄軍部隊在克里米亞結束演習後，一列列約數十輛坦克、自走砲、步兵作戰車輛等，正穿過一處鐵路橋樑離開。俄國國防部說，「南方軍區單位完成戰術演習，正返回駐地」。另一段由俄國新聞通訊社「塔斯社」（TASS）公布的影片也顯示，另一批軍車正行經另一座橋樑。

    不過，在俄羅斯連續兩天宣布撤軍之際，烏克蘭國防部和兩家銀行十五日遭駭客入侵，西方安全專家相信是俄國所為。

    拜登十五日發表全國談話指出，美國估計約有十五萬俄軍包圍烏克蘭，他歡迎俄國撤回在白俄羅斯演習部隊的報導，但尚未經過驗證，俄軍仍居於「具威脅性的位置」，「入侵行動依然有顯著可能性」。拜登重申，不會放棄外交斡旋，但美國和盟邦也準備好祭出懲罰措施，讓俄國嘗到經濟痛苦和全球孤立。

    拜登向俄國人民喊話，「美國或北約都沒有在烏克蘭部署飛彈，現在沒有，也無此計畫，我們沒有把俄國人民當目標，沒有要破壞俄國穩定」。他強調，美國「不尋求與俄羅斯直接衝突」。

    拜登︰美不尋求與俄羅斯直接衝突

    史托騰柏格十六日提醒，莫斯科「向來來回調動部隊」，目前依舊維持可對烏克蘭發動大規模攻擊的能力，北約持續「為最壞情況做準備」。歐洲理事會主席米歇爾力促俄方採取「具體」措施，緩解緊張情勢。前往斯洛伐克參加北約「軍刀打擊」（Saber Strike）演習的兩千名美軍，首批部隊和數百輛軍車十五日已從德國進入與烏克蘭鄰接的捷克。

    烏克蘭民眾十六日掛起國旗、播放國歌，響應總統澤倫斯基號召的「團結日」。對許多人來說，日子依舊如常，基輔一家小咖啡攤老闆說，「這就是平常的一天，但今天出現那些旗子是有用意的，展現我們誰都不怕，他們嚇唬不了我們」。

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