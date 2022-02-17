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    挪威政府報告︰中國有干預西方的野心

    俄羅斯國防部十六日公布影片，顯 示火車搭載結束軍演的俄軍軍車，正 穿過連接俄國與克里米亞半島的鐵橋 ，離開克里米亞。（美聯社）

    俄羅斯國防部十六日公布影片，顯 示火車搭載結束軍演的俄軍軍車，正 穿過連接俄國與克里米亞半島的鐵橋 ，離開克里米亞。（美聯社）

    2022/02/17 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕挪威政府十一日公布二○二二年公共威脅和風險評估報告，直指中國、俄羅斯是挪威當前最大威脅，尤其中國已有干預西方國家政治進程的意願和能力，正為捍衛飽受非議的台灣、香港、新疆政策進行大量投資。中國駐挪威大使館十五日對該報告表達「強烈不滿和堅決反對」。

    報告由挪威國家情報局（NIS）、警察安全局（PST）以及國家安全局（NSM）發布，特別關注中國和俄羅斯在情報工具上的使用、針對挪威電腦網路的行動、軍事技術的傳播、戰略收購和影響，以及出現帶有反國家和陰謀論的極端環境。「（中國國家主席）習近平的中國」在該報告中自成一章，和俄國、恐怖主義並列。

    挪威國防部長埃諾克森（Odd Roger Enoksen）表示，「複合威脅看似合法，但卻挑戰我們的安全利益」，俄羅斯和中國正試圖改變國際安全架構，嘗試在不產生直接武裝衝突的情況下打擊西方團結、奪取知識和戰略優勢，挪威面對的挑戰情勢比過去艱困嚴峻。

    報告指出，在外國情報機構主導下，挪威可能面臨的嚴重後果包括行動自由受影響、國家處理危機能力下降、商業和工業競爭力衰退，如此引發的個人不安全感可能導致民眾不信任當局，若成功左右挪威政治決定即會削弱民主。埃諾克森點出，中國擅長在社群媒體利用假帳號反擊批評，高度數位化的挪威社會在這種情況顯得特別脆弱。

    中國駐挪威大使館十五日發表聲明反駁上述報告，指其「惡意製造威脅與對立不得人心」，「相關內容通篇充斥對華敵意和冷戰思維，在缺乏事實根據的基礎上憑空捏造假想敵，並試圖泛化國家安全概念，將涉華議題全盤政治化，這是極不負責任的行為，也是極其危險的舉動」，反咬「一些國家動輒對他國實施單邊制裁和『長臂管轄』，利用自身武力在全世界製造衝突和動盪，這樣的霸權主義和強權政治才是真正的安全威脅。」

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