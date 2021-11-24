彭帥被消失後又被現身╱美議員批IOC 把中共宣傳當真

中國女子網球名將彭帥二日自曝和中國國務院前副總理張高麗有長年不倫關係，隨即「被消失」引發國際關注後，近一週又頻頻「被現身」。（美聯社檔案照）

2021/11/24 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國女子職業網球名將彭帥在指控遭國務院前副總理張高麗性侵和長年不倫關係後，「被消失」後又「被現身」的過程引發外界普遍質疑。國際奧林匹克委員會（ＩＯＣ）主席巴赫廿一日聲稱和彭帥視訊通話，並呼籲各界尊重彭帥的隱私，導致ＩＯＣ也被批評充當「積極參與」中國官方宣傳的施暴者。美國、澳洲和「國際特赦組織」等人權組織持續對彭帥人身安全表達關切，中國外交部則警告外界不要將此事「政治化」，應停止「惡意炒作」。

美國眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）廿二日聲明指出，ＩＯＣ將彭帥失蹤以來的中共「表面宣傳」當真，「令人不安」，廿一日聲明足證其已從「故意無知」變成「積極參與」虐待彭帥的加害者，「很清楚地，比起保護奧林匹克運動員的福祉，ＩＯＣ對它與中共的財務關係更有興趣。」

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美、澳、國際特赦 關注彭帥人身安全

鑑於國際奧委會與中國奧委會在彭帥噤聲案「直接勾結」，加上中國犯下種族滅絕等違反人權行徑，麥考爾認為，拜登政府應對明年的北京冬季奧運會拿出「前瞻性政策立場」，並為美國運動員「即將進入敵對環境一事做準備」。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）廿二日也說，美國密切關注彭帥的情況，期望見到她安全，並呼籲追究性侵責任，尤其是中國「對批評採取零容忍態度，以及試圖讓發聲者緘默的紀錄」。

澳洲政府廿二日也加入聲援彭帥行列，發言人直指此案須以「透明及問責」的方式回應。美國總統拜登十八日證實，「正考慮」對北京冬奧採取「外交抵制」，坎培拉當局正觀望美國態度以決定下一步行動。

針對外界質疑，中共喉舌《環球時報》英文版廿二日指控「反華勢力匯聚，為中國製造麻煩」，預言中國和西方的意識形態衝突，將在北京冬奧前升級，視其為「中國應對各種危機之能力的全面壓力測試，也是中國做為大國的心態成長催化劑」。中國外交部發言人趙立堅繼十九日不認彭帥案，當時反問記者「你認為中國外交部發言人是無所不能的嗎？」廿三日也再度正面迎擊，呼籲「希望某些人停止惡意炒作，更不要政治化。」

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