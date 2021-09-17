美英澳「核」作 強化亞太穩定

美英澳十五日宣布成立三方安全夥伴聯盟以反制中國，美英將與澳洲分享核子動力潛艦技術，此外，澳洲還將採購美國戰斧巡弋飛彈。（法新社）

2021/09/17 05:30

美英助澳開發核潛艦 可能啟動印太核武競賽

〔編譯張沛元／綜合報導〕為了「澳英美三方安全夥伴（AUKUS）」的成立，澳洲總理莫里森曾分別致電紐國總理阿爾登、日本首相菅義偉、印度總理莫迪與新加坡總理李顯龍。星國外交部十六日表示，李顯龍期盼AUKUS為區域和平、穩定帶來建設性貢獻。華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀表示，她從拜登政府得到的訊息是，美國的亞洲盟邦和夥伴對此毫無負面回應，一致支持美國在印太地區的軍事存在以進行嚇阻。

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紐約時報指出，澳洲此重大決定反映出莫里森政府對印太地區安全環境快速惡化憂心忡忡，但莫里森顯然認定美國會在與中國大國競賽中勝出，才會敲定此一戰略賭注。

中反潛戰力薄弱 核潛艦將極具挑釁

雖然美國國防部曾發布報告，指中國已擁有全球最大海軍，至二○一九年軍艦數三五○艘，包括十二艘核動力潛艦，但智庫「美國企業研究所」高級研究員馬斯卓向紐時表示，對中國而言，沒有什麼比核武及潛艦更挑釁，因為中國的反潛戰力十分薄弱。

華盛頓郵報指出，此一結盟讓澳洲成為繼英國後，第二個與美國共享核子潛艦推進技術的國家，也讓澳洲的地位提升到與美國最重要軍事盟友英國並駕齊驅。澳洲智庫「羅伊研究所」國際安全計畫主任羅傑文則向紐時說，美國願意釋出潛艦科技，顯然是承認對抗中國的成本太巨大，不得不由盟友分擔。

美國智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員費學禮說，核子動力潛艦技術轉移能確保澳洲有能力應對中國威脅，不僅著眼南海局勢，還涵蓋南太平洋。

分享核子技術 也引發核擴散質疑

針對新結盟恐引發美中在印太地區爆發核武競賽，自由亞洲電台引述白宮資深官員的話指出，美澳技術分享是單一個案，預料近期內不會在其他地區看到類似情況。

但分享敏感核子技術也引發核擴散質疑，儘管核子動力並非核子武器。美國華府智庫卡內基國際和平基金會的核子政策計畫主任艾克頓則擔心，核子技術分享對禁止核擴散的傷害，更甚澳洲取得核子動力潛艦的好處。艾克頓特別關切伊朗對此技術分享的反應，以及該國是否會以宣稱其核子物質是要拿來打造核子潛艦、企圖規避國際原子能總署（IAEA）的防範措施。

美國的維吉尼亞級核子動力攻擊潛艦，預料該艦建造技術將會與澳洲分享。（取自網路）

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