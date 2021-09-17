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    澳改與美英造艦 法批背後被捅刀

    圖為以柴電為動力的澳洲柯林斯級潛艦，法國總統馬克宏（左二）在二○一八年曾前往雪梨推銷法國潛艦。（法新社）

    圖為以柴電為動力的澳洲柯林斯級潛艦，法國總統馬克宏（左二）在二○一八年曾前往雪梨推銷法國潛艦。（法新社）

    2021/09/17 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕澳洲總理莫里森十六日證實，坎培拉決定廢止原先和法國簽訂的潛艦軍購合約，改投美國與英國懷抱，由美英澳合作建造核動力潛艦。法國方面除表達失望、遺憾，外長勒德里安甚至說出覺得「背後被捅刀」的重話。歐盟外交政策首長波瑞爾說，華府事先並未告知歐盟，此事凸顯出歐盟必須自力更生，在印太戰略上採行法國總統馬克宏所主張的戰略自主。

    坎培拉二○一六年曾選擇由海軍集團（Naval Group）替其打造一支新的潛艦艦隊，價值四百億美元的十二艘「攻擊（Attack）級」柴電動力潛艦，汰換澳洲海軍逾二十年的「柯林斯（Collins）級」柴電潛艦。由於坎培拉要求大部分的製造及零組件要取自澳洲，該交易因此延宕。據法新社報導，馬克宏六月才對該交易做出「全面而且完整的承諾」，但當時就傳出坎培拉已積極考量替代方案。

    法國國防承包商兼工業集團海軍集團聲明感到「十分失望」。勒德里安及法國國防部長帕利亦發布聯合聲明，表示巴黎感到遺憾，還說美國選擇將法國這樣的歐洲盟邦和夥伴，從與澳洲建構夥伴關係上排除，顯示缺乏一致性。此令人遺憾的決定，只會使歐洲戰略自主議題的必要性呼聲更大又更清晰。

    勒德里安另提到，此一突然、粗暴的決定破壞信賴關係，強烈地使他想起美國前總統川普過去常做出的行為，令他「深感憤怒和難堪」。帕利批澳方不遵守諾言，法國對美國對待其盟邦的方法「一清二楚」。

    不過，歐盟發言人史賓諾特堅稱，「澳英美三方安全夥伴（AUKUS）」不會影響歐盟與美英澳的關係。

    遭五眼聯盟邊緣化？ 紐總理否認

    紐西蘭總理阿爾登雖樂見威靈頓密切合作的夥伴─美英已將目光轉向印太地區，但紐方根據一九八六年生效的「南太平洋非核區條約（SPNFZ Treaty）」，對禁止核動力船艦進入該國水域的立場未有所改變。阿爾登強調，此事不會影響紐西蘭與五眼聯盟其他四國的關係。紐國在野黨國家黨則批評因為阿爾登對抗中政策保持距離，導致紐西蘭遭到五眼聯盟邊緣化，要求阿爾登提出解釋。

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