助澳武裝第二島鏈 有效壓縮中國威脅

澳洲1年來強化印太防衛合作重點

2021/09/17 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕美國、英國和澳洲十五日宣布組成新的印太安全聯盟「澳英美三方安全夥伴（AUKUS）」，使三國進行更深入的國防合作，並將協助澳洲發展核子潛艦；戰略學者黃恩浩分析，美國在第一島鏈有充分的軍事部署，但第二島鏈成印太地區最弱的一環，因此武裝位於第二島鏈南方的信任盟邦澳洲，而澳洲在區域安全也希望能將武力投射更遠，壓縮中國威脅。

澳洲墨爾本大學政治學博士、國防安全研究院副研究員黃恩浩昨指出，澳洲境內只有一座核電廠，且僅是實驗性質，此次同意和美英合作發展核子潛艦，代表對區域安全概念有新的想法。

請繼續往下閱讀...

黃恩浩提到，若澳洲擁有核子潛艦，擁有長續航力的情況下，將能從第二島鏈的巴布亞紐幾內亞附近，投射到第一島鏈的南海區域，對美英維持自由與開放的印太是絕對有所幫助。此外，黃恩浩指出，美國傳統概念是「不喜歡戰事往本土推進」，而美國在第一島鏈已有充分的軍事部署，也售予台灣足夠的武器防禦，反而在第二島鏈由於多為防禦孱弱島國，因此現在武裝第二島鏈南方的信任盟邦澳洲，而澳洲本身也認為國家安全奠基於區域安全上，因此也希望將武力投射到更遠的地方，壓縮中國的威脅。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正昨指出，若澳洲擁有核子潛艦，比起傳統柴電潛艦有更多的巡弋服勤、作戰任務時間，將能使澳洲在廣大的印太海域擁有更多的角色，而美國自前任總統川普至現任總統拜登，就希望盟國增加國防支出，減輕美國在區域負擔，因此助澳洲發展核子潛艦，也是使澳洲花更多預算，負責印太地區的安全問題。黃介正表示，在台美關係增進下，台灣也應在不影響澳洲國家利益下，增進雙邊在國防情報安全的對話交流。

’

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法