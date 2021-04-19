美中聯合聲明︰合作應對氣候危機

美國白宮氣候特使凱瑞。（美聯社）

2021/04/19 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國白宮氣候特使凱瑞（John Kerry）十四至十七日訪問中國，十五至十六日皆在上海市會晤中國氣候變化事務特使解振華。凱瑞離開中國後，美國國務院與中國生態環境部十七日發表「美中應對氣候危機聯合聲明」，指出雙方已經在會談中達成協議，全球前兩大碳排放國美國與中國將合作面對氣候變遷危機，但未提及中國國家主席習近平是否出席廿二至廿三日在華府召開的氣候變遷全球領袖視訊峰會。

聯合聲明強調，美、中兩國將針對聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）與巴黎氣候協定，加強各自行動，並在多邊進程上合作。兩國也將合作提供資金給其他開發中國家，協助其轉向較低碳排放的經濟。短期方面，兩國計畫今年十一月在英國格拉斯哥舉行的第二十六次UNFCCC締約方會議（COP26）前，各自制定碳中和計畫，並將遵循蒙特婁議定書吉佳利修正案，逐步淘汰氫氟碳化合物製品與消費品。

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美、中也將合作強化巴黎氣候協定實施，努力將全球平均氣溫上升控制在攝氏一．五度內，強調兩國會在COP26前後，討論更多未來十年的具體減排放行動，並列出節能建築、綠色低碳交通、綠色和氣候韌性農業等八項要點。

針對美國即將召開的國際氣候視訊峰會，聲明則指出，美、中雙方皆期待這次峰會。儘管習近平仍未表態是否出席，但華爾街日報引述知情人士透露，習近平將會出席。

凱瑞是美國總統拜登上任以來第一位訪問中國的美方高層官員，但他在上海全程低調，沒有公開行程。凱瑞結束中國行程後飛往南韓，十八日在首爾出席記者會時表示，這是中國首次加入對抗氣候危機的行列，凸顯氣候問題的急迫性，雙方在會談中的措辭較為「強烈」。由於中國是全球最大煤炭使用國，他與中國官員針對如何加速全球能源轉型，進行許多討論。但凱瑞強調，他並沒有「指責」中國。

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