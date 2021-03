《中英對照讀新聞》 Monkeys in Finland zoo prefer traffic noises over nature sounds 芬蘭動物園猴子喜歡交通噪音勝過自然聲響

白面狐尾猴(歐新社檔案照)

2021/04/01 05:30

◎孫宇青

White-faced saki monkeys at Korkeasaari Zoo of Finland have shown a "significant" preference for traffic sounds over jungle noises, researchers have found.

研究員發現,芬蘭赫爾辛基動物園的白面狐尾猴,相較於叢林聲響,對交通聲音表現出「顯著的」偏好。

A tunnel fitted with sensors was installed in a monkey enclosure. This allowed the monkeys to choose whether they listened to a playlist of traffic noises, nature and falling rain - or a choice of either zen music and dance music.

猴園內設有一個配置感應器的地道,猴子可從播放清單中選擇要聽交通噪音、自然聲響和雨聲,或禪修音樂、舞蹈音樂等。

Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas said:"We thought they would enjoy more calming sounds, such as zen music, but actually they triggered the traffic sounds more."

耶娜.希爾斯基—道格拉斯博士說:「我們以為牠們會喜歡和緩的聲音,像是禪修音樂,但其實牠們更常觸動交通聲響。」

The monkeys also groomed themselves or each other and sometimes slept with the sounds playing - something they did not do for any of the other noises.

在聲音播放時,猴子也會清理自己或同伴的身體;有時睡覺時也會聽,這是牠們在其他任何聲響下都不會做的事。

Kirsi Pynnonen, the zoo’s research coordinator, said the sounds of the road mimic some of the ways in which the animals naturally communicate.(Sky News)

動物園研究協調員基爾希.皮諾農說,道路的聲音與這種動物天生溝通的某些方式很相似。(天空新聞)

新聞辭典

trigger:動詞,觸發。例句:The cigarette butt triggered the explosion.(菸頭觸發這場爆炸。)

groom:動詞,刷洗(動物)。例句:I spent the whole morning grooming the pets.(我花了整個早上幫寵物洗澡。)

coordinator:名詞,協調人。例句:A coordinator was appointed by us to oversee the project.(我們指定一名協調人監督工程。)

