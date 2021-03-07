美國務院譴責中國改選制 破壞港民主

前年六月於「反送中」運動高舉英國國旗響應而聲名大噪的香港六十四歲「王婆婆」王鳳瑤，當年八月前往深圳市後被以「尋釁滋事」罪名拘捕，強迫參加「愛國之旅」，此後消失無蹤，十四個月後才回到香港。六日她又帶著英國國旗出現在香港高等法院外，聲援預計當天聲請保釋的泛民主派人士。 （圖：法新社，文：編譯周虹汶）

2021/03/07 05:30

〔編譯周虹汶、孫宇青／綜合報導〕中國擬強行改變香港選舉制度，恐徹底封殺香港泛民主派參選空間。美國國務院五日譴責北京改變香港選舉制度是「攻擊民主體制」，不僅牴觸「基本法」，更會徹底破壞香港民主體制。

美國國務院發言人普萊斯說，改變選制是對香港自治及民主進程的「直接攻擊」，加以實施「將徹底破壞香港的民主體制」，完全違背香港基本法指示的普選方向。普萊斯指中國的作法會限制香港人民的政治參與，降低民主代表性與箝制辯論。他要求北京應該履行國際承諾，依循香港「基本法」規定，讓選舉朝普選邁進。

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普萊斯重申，美國與香港人民站在一起。他也提到新疆問題，指出美國正與盟國合作，將合力集體反對中國打壓香港及侵犯中國新疆維吾爾自治區穆斯林人權。他稍後推文，呼籲港府釋放四十七名被指控違反國安法而被逮捕的民主派人士。

面對國際抨擊，中國副總理韓正六日上午在北京接見港區全國政協委員時，仍堅稱完善選舉制度有其必要性及迫切性，否則會危害「一國兩制」。韓正甚至說，制度改革「不是為了剔除任何人」，但是「愛國者治港」要作為一個客觀審核的標準。韓正沒有透露改革選舉的具體細節與時間表。

港議員竟說改制防多數人獨裁

香港立法會議員、港區人大代表廖長江則在接受路透專訪時，語出驚人表示，選制改革可以防範「多數人獨裁」。他說，「許多香港人在政治上不成熟，他們認為『一人一票』是最好的，而且聽取那些本身未實施『一人一票』國家的建議」，暗指美國總統、英國首相都不是由選民直接選出。

國際看香港選制改變

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