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    解放軍發動網軍３戰 干擾美大選

    中國人民解放軍五年前成立的「戰略支援部隊」（ＳＳＦ）官兵。（取自網路）

    中國人民解放軍五年前成立的「戰略支援部隊」（ＳＳＦ）官兵。（取自網路）

    2020/10/09 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國華府智庫「大西洋理事會」旗下「數位鑑別研究實驗室」（DFRLab）六日發布報告指出，中國正企圖掌握國際「話語權」，為此動用的「網軍」實際具有軍方背景，為中國人民解放軍（ＰＬＡ）五年前改革成立「戰略支援部隊」（ＳＳＦ），曾大力干預台灣今年總統選舉，目前以散播貶抑美國民主選舉價值的假訊息為重責大任。

    報告指出，傳播不實消息為中國最新資訊戰模式，中方已打破自身傳統外交政策的「不干涉」原則，自以為是世界中心。而中國共產黨除了對自家公民與僑民嚴格進行言論審查及政治宣傳，也試圖透過西方社群媒體平台影響外國行為者，特別仰賴外包的第三方，包括「偽草根運動」，但效果不彰。

    報告作者方愛樂（Alicia Fawcett）另告訴美國「自由亞洲電台」（ＲＦＡ），他發現ＳＳＦ這支專業網軍涉嫌操作輿論干預台灣今年初和美國下月總統選舉，一切都在設於福建省福州市負責「三戰」（輿論戰、心理戰、法律戰）的「三一一基地」進行，中共中央統戰部也涉入其中。

    至於干預美國總統大選，方愛樂認為中國網軍對兩黨正副總統人選皆反，雖最近操作「有點收斂，但中國的用意就是要詆毀民主的價值」，例如在美國年輕人間火紅的「TikTok」不時有嘲諷美國政治人物的短片跳出，極可能是ＰＬＡ傑作。報告指從ＰＬＡ刊物高分貝強調大數據和人工智慧的重要性來看，中國爭奪「話語權」的下一個戰場不言而喻，美方提防「抖音」國際版「TikTok」等中國開發的智慧型手機應用程式可謂高瞻遠矚。

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