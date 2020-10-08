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    川普出不了白宮 隔空打選戰

    積極爭取連任的美國總統川普和民主黨候選人拜登，上月廿九日在首場候選人辯論中唇槍舌劍後確診。（彭博檔案照）

    積極爭取連任的美國總統川普和民主黨候選人拜登，上月廿九日在首場候選人辯論中唇槍舌劍後確診。（彭博檔案照）

    2020/10/08 05:30

    重返橢圓形辦公室 防疫備妥

    〔編譯管淑平／綜合報導〕感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的美國總統川普，出院返回白宮後，病情據稱持續好轉，川普的推文也透露他亟欲重回選戰，為四週後登場的大選衝刺。不過，川普仍必須隔離，無法離開白宮，親自出席造勢活動，幕僚正考慮以親身見證、發表全國演說等多種方式，維持選戰能量。

    美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，幕僚正為川普七日返回橢圓形辦公室做準備，包括準備「隔離工具車」，備有黃色醫用防護衣、呼吸面罩、護目鏡等供訪客使用。

    川普出院後的第一天，六日一整天都在白宮休養。白宮醫師康利（Sean Conley）說明，前一天晚上，川普在白宮獲得「充分休息」，「沒有出現症狀」。美聯社報導，川普在白宮官邸大廳層臨時闢設辦公室工作，緊鄰白宮醫務室，僅少數幕僚獲准與川普面對面接觸，第一夫人梅蘭妮亞則在二樓隔離；平常總統辦公的西廂，現在一片空蕩蕩，因為職員、幕僚不是感染或須隔離，就是遠距工作防疫。

    幕僚與策士透露，川普急著回去打選戰，也堅持要出席十五日與拜登的第二場辯論會；川普當天也推文，表示期待第二場辯論會，「會很棒」。

    部分幕僚認為，川普正可利用病後復出，以過來人的親身經歷，向其他同樣受疫情影響的人展現同理心。從川普戲劇化的出院、返回白宮過程的安排，顯示他亟欲將感染武肺病毒一事轉為政治優勢，展現他戰勝病毒、以更堅強的姿態回歸。幕僚指出，二○一六年大選的幾乎同一階段，川普選情因一段開黃腔的對話影片曝光而幾乎瓦解，但最後贏得選舉，「他是能逆轉勝的人」。

    總統顧問團透露，在選戰最後階段，川普原本想把重點放在其他議題，而非疫情，以利施壓拜登。然而，川普染疫和白宮感染人數持續增加，都為選戰投下陰影。

    兩黨歧見 川普暫停新紓困案

    與此同時，川普六日突然宣布，暫停與民主黨就新一輪疫情紓困方案的協商，這項方案原可在選前帶來政治加分，但因兩黨陣營歧見太大，無法在選前達成共識。拜登和民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）立即指責川普「拋棄有需要的美國人」，拜登推文直言「總統背棄了你們」。連共和黨籍參議員科林斯（Susan Collins）都說，川普這項決定是「一大錯誤」。

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