美中聯大交鋒 川普促究責中國

川普稱武漢肺炎為「中國病毒」，指控世界衛生組織「幾乎受中國控制」，要求中國承擔疫情大流行的責任。（美聯社）

2020/09/23 05:30

川普批中國病毒 害全球大流行

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕聯合國廿一日舉行成立七十五週年紀念峰會，廿二日召開第七十五屆聯合國大會總辯論，中國國家主席習近平連續兩天發表演說，美國總統川普則僅在聯合國大會中，發布七分鐘的預錄演說以「中國病毒」稱呼新型冠狀病毒，痛批中國默許武漢肺炎疫情擴散全球，要求聯合國追究中國責任。

預錄演說 川普重話批中隱疫

受到武漢肺炎疫情影響，各國元首或高層官員改採預錄影片方式，在聯合國大會總辯論上發言。川普的演說一開始就痛批中國，指控中國在武漢肺炎疫情剛出現時，僅暫停國內人員移動，卻未阻止國際航班出境，默許疫情傳播，導致疫情全球大流行，強調聯合國必須向中國究責。

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川普稱武漢肺炎為「看不見的敵人」、「中國病毒」，並指控世界衛生組織（WHO）「幾乎受中國控制」。他說，美國發動二次世界大戰以來最強力動員，生產醫療器材、研發疫苗，「我們會擊敗病毒，終結這場大流行」。川普強調，世界追尋光明未來之際，必須追究中國導致這場「瘟疫」蔓延全球的責任。

習近平反要聯國主持公道

針對氣候議題，川普則表示，抨擊美國的人往往忽略中國不斷增加的污染排放量，只想懲罰美國，但美國宣布退出巴黎氣候協定後，二○一九年減碳成果超越所有協定締約國；而中國環保紀錄不良，傾倒大量塑膠與垃圾到海洋、摧毀珊瑚礁，碳排放量迅速增加，幾乎是美國兩倍。對於川普演說內容，中國駐聯合國代表回應，中國否認毫無根據的指控。

習：不能誰拳頭大就聽誰的

習近平在聯合國紀念峰會的演說中暗批美國，聲稱任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運的權力，「更不能在世界上我行我素，搞霸權、霸淩、霸道」，「不能誰的拳頭大就聽誰的」。習近平還向聯合國提出四點建議：「主持公道」、「厲行法治」、「促進合作」、「聚焦行動」，呼籲各國共享發展成果、共同維護安全，並提高開發中國家在聯合國的代表性與發言權；聯合國也應當以實踐《二○三○年永續發展議程》為契機，將應對公衛等非傳統挑戰列為優先方向，平衡推動全球安全、發展、人權。

習近平還在聯合國大會總辯論中表示，中國無意進入冷戰，也不願與任何國家開戰，呼籲全球避免進入文明衝突論的陷阱，並呼籲全球進行「綠色革命」，期盼能在二○六○年前達到「碳中和」，將淨碳足跡降為零。

聯合國廿一、廿二日分別舉辦成立七十五週年紀念峰會與第七十五屆聯合國大會，中國國家主席習近平與美國總統川普都在會中發表演說。（歐新社）

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