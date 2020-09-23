美眾院報告：WHO與中國原可阻止疫情

美國聯邦眾議院外交事務委員會廿一日發表報告，指出中國政府若能在武漢肺炎疫情爆發之初，更加透明、負責任，世界衛生組織也不與中國同流合污，武漢肺炎的全球大流行就有機會被及時阻止。圖為世衛秘書長譚德塞今年一月前往北京，在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會面。 （美聯社檔案照）

2020/09/23 05:30

台灣應恢復WHO觀察員身分

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國聯邦眾議院外交事務委員會的共和黨議員，廿一日發表長達九十六頁的最終調查報告，指出若在武漢肺炎疫情爆發之初，中國政府能更透明、負責任，世界衛生組織（WHO）也不與中國同流合污，疫情全球大流行就有機會被及時阻止，進而拯救數十萬條性命。報告也建議，台灣應該恢復世衛觀察員身分。

美國總統川普同日接受《福斯新聞》訪問時也痛批，中國原可阻止全球大流行，卻沒有阻止疫情傳播至美國、歐洲與世界其他國家，他對中國相當「憤怒」。

請繼續往下閱讀...

這份報告是今年六月份發表的關於武漢肺炎全球大流行起源、中共與世衛角色問題報告的延續，指出中共顯然透過混淆數據、隱瞞相關公衛資訊，與施壓試圖發聲的醫生及記者等手段掩蓋疫情。報告也援引一份刊登於醫學論文預印本網站「MedRxiv」的研究，指出中國若有履行在國際法規下應盡的義務，並採最佳方式應對疫情，不僅可能減少九十五％的國內疫情，甚至很有機會阻止全球大流行。

眾院的報告雖然支持美國情報界的共識，同意新冠病毒並非人造，但仍強調中國科學院武漢病毒研究所的安全問題，並指責北京當局迄今仍未提供冠狀病毒研究計畫的實驗室樣本，與新冠病毒樣本進行比對。報告也指出，儘管中國早在二○○二年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情時，就有隱瞞疫情的前科，世衛卻仍然忽略來自台灣與香港政府的警告，錯誤地聲稱沒有任何疾病人傳人的證據。

眾院外委會成員認為，世衛配合中共散布宣傳訊息與錯誤資訊，秘書長譚德塞應為此承擔責任，引咎辭職。此外，報告也建議世衛允許台灣再度成為觀察員，並強化國際衛生條例（IHR）的具威脅性疾病回報機制。外委會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）重申，譚德塞與中國政府都應為他們帶給全球的苦難負責，倘若中共運作透明，世衛相較於安撫中共，更在乎全球公衛，將有許多病逝者能倖免於難，全球經濟所受衝擊也會降低。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法