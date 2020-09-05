貝魯特大爆炸滿月 恢復搜救

黎巴嫩首都貝魯特一棟在大爆炸中倒塌的建築物，因智利搜救隊一隻搜救犬二日夜裡對從該建築物瓦礫堆傳出的氣味有所反應，加上搜救隊的儀器四日偵測到瓦礫堆下仍有生命跡象，促使搜救人員持續搶救可能已被活埋一個月的倖存者。 （美聯社）

2020-09-05 05:30:00

搜救犬發現瓦礫堆傳生命跡象

〔編譯茅毅／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特八月四日發生大爆炸，造成一九一人喪生、至少六五○○人受傷及三十萬人無家可歸，乃該國承平時期最致命的災難。至九月四日已滿三十天，還有七人下落不明。原本以為尋獲生還者的希望越來越渺茫，但搜救人員的感測設備三日偵測到，在一棟倒塌建築物的瓦礫堆下有人類心跳，重燃可能還有倖存者的一絲希望，因此於四日恢復搜救作業。

海地曾有生還者撐28天

該建築物位於大爆炸中受創嚴重的傑美茲（Gemmayze）區與瑪‧米哈伊爾（Mar Mikhail）區間，智利和黎國搜救人員四日移除大量瓦礫後，再次掃描殘骸下的人類心跳或呼吸，發現偵測到的脈搏已顯著變慢，儀器顯示每分鐘的「心跳／呼吸」水準為七，而之前約十六至十八。搜救人員表示，熱成像顯示有一大一小、兩個人類的身體蜷縮在一起，機會雖小，但可能還活著。

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最近加入搜救行列的智利搜救隊展現出專業水準，讓他們被許多黎巴嫩人視為英雄。其五歲的雄性搜救犬「閃光」（Flash），二日夜裡對從該建築物瓦礫堆傳出的氣味有所反應。三日偵測到脈搏後，黎國救災人員就與智利搜救隊「沿著信號的方向」移動，試圖找出一個進入點。智利搜救隊成員勒曼達提到，海地曾有一名生還者在瓦礫堆下撐了二十八天。

但正協助搜救的法國籍土木工程師杜然德則說，根據該毀損建築物的三維（3D）繪圖掃描，尚未顯示有任何生命跡象。黎國軍方三日一度以該建築物牆壁可能倒塌、危及搜救人員為由，中斷搜救作業兩小時，遭民眾痛批官員無情，之後工兵調派兩台起重機才恢復作業。

黎巴嫩首都貝魯特一棟在大爆炸中倒塌的建築物，因智利搜救隊一隻搜救犬二日夜裡對從該建築物瓦礫堆傳出的氣味有所反應，加上搜救隊的儀器四日偵測到瓦礫堆下仍有生命跡象，促使搜救人員持續搶救可能已被活埋一個月的倖存者。 （美聯社）

智利搜救隊一隻搜救犬二日夜裡貝魯特一棟倒塌的建築物瓦礫堆傳出的氣味有所反應。（法新社）

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