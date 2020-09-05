無視澳洲6月警告 中國網攻加劇

澳洲國防部長雷諾茲四日表示，澳洲在過去兩個月來遭網攻的次數不減反增，問題也加倍。圖為澳洲總理莫里森，他在六月就與雷諾茲針對網路攻擊提出警告。 （法新社）

2020-09-05 05:30:00

每8.8分鐘就有攻擊通報

〔編譯張沛元／綜合報導〕澳洲國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）四日表示，針對澳洲企業與政府單位所發動的網路攻擊，近兩個月來不減反增，問題加倍；澳洲官方首度公布的網路安全威脅評估報告則顯示，澳洲在過去一年來，平均每八．八分鐘接獲一次遭網攻通報，甚至曾有一天遭遇四千五百次攻擊。

政府、民間、基礎建設全遇襲

雷諾茲雖未明白指出哪個國家涉及這些網攻，但自她與總理莫里森今年六月就網攻提出警告以來，澳洲所遭遇的網攻不僅沒有減少，事實上還有所增長。雷諾茲與莫里森六月十九日警告，有「縝密的國家級人士」花費數月，對澳洲政府、產業與重要基礎建設等各個階層發動網路攻擊，澳洲因此加強網路防禦。澳洲官方雖未點名攻擊來自何方，不過澳洲網安單位深信，這些網攻來自中國，但北京當局否認。

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雷諾茲還說，澳洲遭遇網路攻擊已成為「新常態」，問題的嚴重性則加倍；針對澳洲發動網攻的駭客，有些是為了金融利益而攻擊澳洲人與澳洲企業的機會主義式網路罪犯，但另有一些是「縝密與擁有豐富資源的國家級人士」，其目的在於在灰色地帶伺機干預澳洲事務。當今環境已是網路攻擊能推動不實資訊，以及直接促進對澳洲經濟、政治制度與重要基礎建設的干預，模糊戰爭與和平的界線，形成灰色地帶。

駭客更趁疫情大流行犯案

此外，澳洲網路安全中心（ACSC）同日首度公布網路安全威脅評估報告，顯示當局在截至今年六月底以前的十二個月內，總共回應二二六六件網攻事件、接獲五萬九八○六件網路犯罪通報。該報告中還點出兩個值得注意的網攻時間點，一是去年十月，惡意軟體Emotel鎖定敏感的個人與財務資訊發動攻擊，攻擊最高峰時，一天有多達四千五百次攻擊企圖；另一個時間點是今年四月，澳洲網路情報單位稱駭客是利用武漢肺炎大流行犯案。

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