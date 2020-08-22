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    無領導正當性 美擬立法禁稱習「國家主席」

    中國共產黨政府近年在最高領導人習近平領導下，勢力猛烈擴張全球，遑論昔日共產氣息濃厚的塞爾維亞首都貝爾格勒，當地街頭甚至可見「感謝您，習大哥」廣告高掛。（路透檔案照）

    中國共產黨政府近年在最高領導人習近平領導下，勢力猛烈擴張全球，遑論昔日共產氣息濃厚的塞爾維亞首都貝爾格勒，當地街頭甚至可見「感謝您，習大哥」廣告高掛。（路透檔案照）

    2020-08-22 05:30:00

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼美國白宮五月發布「美國對中國的戰略方針」及國務卿龐皮歐上月公開演說皆以中國共產黨「總書記」論及中國最高領導人習近平，美國國會議員近日也提出針對中國的「敵方稱呼法」（Name the Enemy Act），禁止政府文件以中國「國家主席」（president）名之，但此法案在共和黨政府本屆任期結束前應無緣上路。

    此一法案由共和黨籍聯邦眾議員佩里（Scott Perry）推動，提案寫道：中國國家主席並非百姓透過「民主方式」認定的合法統治者，以「president」一詞提及中國國家元首，恐坐實上述「錯誤假設」，故不容官方文件或通訊「推波助瀾」。

    習近平身兼四職，包括中共中央委員會總書記、國家主席、中共中央軍事委員會主席及中國中央軍事委員會主席，在中共的黨國體制下，總書記地位與權力均凌駕國家主席。

    美國總統川普等西方領袖常以「總統」（president）一詞，稱呼習的「國家主席」頭銜。但國家主席由外界視為橡皮圖章的全國人民代表大會選舉產生，對兩者稱謂無所區別，從民主制度的角度來看，不免形同認定習近平執政具有正當性。

    儘管此法案頗受共和黨內同志好評，惟在武漢肺炎疫情及十一月大選影響下，未來幾個月立法進程恐受耽擱，應無緣在本屆僅到明年一月三日的剩餘會期進入院會表決階段，屆時議案將擱置失效，只能待明年開議重新提出。

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