澳洲砸1.9兆造艦 成中國竊密目標

澳洲媒體報導，外國間諜目前「非常積極地」密謀竊取澳洲海軍造艦機密，據稱中國政府就是背後藏鏡人。圖為澳洲軍艦造船廠建造中的船頭和球狀船首。（取自網路）

2020-08-18 05:30:00

造艦要地阿得雷德 各界要求關閉當地中國領館

〔編譯茅毅／綜合報導〕澳洲廣播公司（ABC）十六日報導，外國間諜目前「非常積極地」密謀竊取澳洲軍事機密。澳洲國防部警告，這對澳洲今後幾十年將斥資九百億澳幣（約一．九兆台幣）設計並建造先進水面艦和潛艦的造艦計畫，將是「嚴重（extreme）威脅」。澳洲國防部雖不願點名，但國安事務官員私下指出，中國政府就是背後藏鏡人。

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澳洲無黨籍聯邦參議員派屈克（Rex Patrick）認為，澳洲國防部前述評估前所未聞，他從未聽過「澳洲安全情報組織」（ASIO）、國防部或外交部如此措辭。由於這項大規模國艦國造計畫的諸多作業是在南澳州首府阿得雷德（Adelaide）完成，因此各界正敦促澳洲跨黨派政治人物，要求關閉中國駐阿得雷德（阿德萊德）總領事館，或減少中國派駐該館的外交人員員額。

此前，澳洲國防部向總理莫里森領導的政府簡報現階段與將來的海軍計畫，派屈克以資訊自由為由，向國防部申請公開對莫里森政府的相關機密簡報會紀錄，卻遭回絕，理由是根據評估，若干外國情報機構對澳洲的主權國防能力及其戰略利益造成極大威脅。澳洲國防部還說，這些敵人在入侵和澳洲當前與未來海軍能力有關資訊的目的上「非常積極」；一旦公開簡報會紀錄，恐直接或間接傷害澳洲國家利益。

據報導，澳洲國安官員近年來公開暗示，外國間諜對澳洲若干大規模軍事計畫構成威脅。ASIO總監勃吉斯（Mike Burgess）二月曾示警，有敵意的外國情報機構正鎖定澳洲，部分主因是「我們正全面更新澳軍及國防工業基礎」。

領館與造艦計畫皆2016年成立

二○一六年，北京在阿得雷德郊區芬登（Findon）的總領事館開館，並派駐約十名館員，鄰近已成立三十八年的「南澳華（人）聯（誼）會」。派屈克指稱，澳洲政府二○一六年剛好宣布將在阿得雷德展開造艦計畫。南澳州境內也有大型軍工業和航太研發機構。

執政的自由黨聯邦參議員菲拉凡蒂—威爾斯（Concetta Fierravanti-Wells）提醒，冷戰時期 ，蘇聯也採取類似手法，鎖定澳洲的軍事研究。ASIO與執法機構認為已有違法情事，就應該驅逐那些「外交人員」。在野的勞工黨聯邦眾議員錢皮恩（Nick Champion）也說，中國駐阿得雷德總領事館的外交人員明顯過多，應該縮減，最好透過兩國政府交涉達成。

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