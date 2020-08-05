美國優先! 川普戰TikTok 國家賺一手

全球反TikTok

2020-08-05 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國「字節跳動」公司的手機短影片分享平台「抖音」海外版TikTok，遭美國政府指控藏有資訊安全漏洞，正面臨被封殺或被收購的命運。對此，美國總統川普三日明確畫下「死線」，TikTok必須在九月十五日前售予美國企業，否則將立即下令封殺，而且這筆交易還必須確保美國政府獲得「一大筆錢」。

川普建議美企要買就全買

川普三日表示，他對微軟或其他美國企業買下TikTok持開放態度，而且最好全部買下，「只買卅％會很複雜，我建議他（微軟執行長納德拉）去嘗試」。微軟二日聲明，有意買斷TikTok在美國、加拿大、澳洲和紐西蘭業務，並已展開談判。川普也強調，美國財政部應從這筆交易中獲取來自字節跳動或微軟的「大比例報酬」，因為是華府讓這場交易變成可能，並形容這就如同房東與租戶的關係，租戶（TikTok）必須付給房東（華府）一筆「鑰匙權利金」（key money）。

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投資人估算市值達1.48兆台幣

然而，彭博指出，看不出是哪一條規定賦予川普從交易中抽成的權力，美國政府從其未持股的企業交易中抽成，堪稱史無前例。路透日前指出，字節跳動的投資人估算，TikTok的價值高達五百億美元（約一．四八兆台幣）；微軟迄今最大筆收購案則是在二○一六年以二七○億美元（約八○四○億台幣）買下商務社群平台「領英」（LinkedIn）。

美國CNBC電視台指出，這起大型交易案或可消除美國政府對中國政府控制TikTok的疑慮。美國金融分析機構「核心研究」（Nucleus Research）分析師艾曼（Daniel Elman）則說，該交易預示可能會有愈來愈多美企收購中國網路事業，尤其是在地緣政治持續緊張之際；中國騰訊集團旗下即時通訊軟體「微信」（WeChat）就可能受影響。美國國務卿龐皮歐二日才揚言，川普將對更多涉及美國國安的中國軟體採取行動。

美參眾兩院也支持收購案

美國國會眾議院共和黨領袖麥卡錫等共和黨人，以及參議院民主黨領袖舒默均支持微軟收購TikTok，認為可藉此讓美國公民繼續使用，並確保個資安全。

白宮貿易顧問納瓦洛則提到，TikTok的買家若在中國有業務，可能會「有問題」；他以微軟的搜尋引擎Bing和Skype通訊平台為例，指兩者「實際上都使中國得以實施審查、偵測和監控」，建議微軟放棄在中國的投資。

彭博分析，美國揚言禁止TikTok是「以其人之道，還治其人之身」，將可大幅度阻止中國獲取全球用戶數據。一旦美國對中國應用程式實施更廣泛的限制，可能會在全球引發類似封殺華為的連鎖效應，導致更多美國盟友捨棄TikTok。字節跳動創辦人兼執行長張一鳴四日則在公司內部信函中直言，美國的真正目標並非買下TikTok，而是加以禁止。

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