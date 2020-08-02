拜登幕僚警告：香港之後 中國目標是台灣

美國民主黨總統候選人拜登的外交政策顧問布林肯，曾在前總統歐巴馬任內官拜副國務卿，也曾出任副國家安全顧問。（美聯社檔案照）

2020-08-02 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕根據彭博一日報導，美國民主黨總統候選人拜登的外交政策顧問布林肯（Antony Blinken）前一天受訪指出，美國共和黨籍總統川普三年半來對待美國傳統盟友的粗暴態度，已讓美國在人權、科技、香港等爭議問題上對抗中國的難度增加。他擔心若讓中國接收到「有罪不罰」的訊號，使中方以為「對台灣能做一樣的事」，試圖改變台灣現狀恐有機會成為中國的下一步目標。

布林肯曾在民主黨籍前總統歐巴馬任內先後擔任副國家安全顧問、副國務卿等要職。在傳統盟友關係上，他認為美國必須先從川普帶美國陷入的「戰略赤字」中走出，並直指川普削弱傳統結盟、放棄美國對人權的價值主張並破壞美國民主等作為，成了中國推進「關鍵戰略目標」的助力。

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川普批拜登軟腳蝦

前副總統拜登和爭取十一月連任的川普，皆自認對中國較強硬，做法有所不同，但川普團隊直批拜登面對中國將是失敗的談判者與軟腳蝦。對此，布林肯表示，中國箝制香港的企圖得逞後，下一步恐是改變台灣現狀。他強調，拜登會藉由曝光中國的干預行徑，來加強防衛台灣民主，「諷刺的是，就美中如何處理台灣問題而言，台灣在過去數十年一直是個成功案例」。

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