為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登幕僚警告：香港之後 中國目標是台灣

    美國民主黨總統候選人拜登的外交政策顧問布林肯，曾在前總統歐巴馬任內官拜副國務卿，也曾出任副國家安全顧問。（美聯社檔案照）

    美國民主黨總統候選人拜登的外交政策顧問布林肯，曾在前總統歐巴馬任內官拜副國務卿，也曾出任副國家安全顧問。（美聯社檔案照）

    2020-08-02 05:30:00

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕根據彭博一日報導，美國民主黨總統候選人拜登的外交政策顧問布林肯（Antony Blinken）前一天受訪指出，美國共和黨籍總統川普三年半來對待美國傳統盟友的粗暴態度，已讓美國在人權、科技、香港等爭議問題上對抗中國的難度增加。他擔心若讓中國接收到「有罪不罰」的訊號，使中方以為「對台灣能做一樣的事」，試圖改變台灣現狀恐有機會成為中國的下一步目標。

    布林肯曾在民主黨籍前總統歐巴馬任內先後擔任副國家安全顧問、副國務卿等要職。在傳統盟友關係上，他認為美國必須先從川普帶美國陷入的「戰略赤字」中走出，並直指川普削弱傳統結盟、放棄美國對人權的價值主張並破壞美國民主等作為，成了中國推進「關鍵戰略目標」的助力。

    川普批拜登軟腳蝦

    前副總統拜登和爭取十一月連任的川普，皆自認對中國較強硬，做法有所不同，但川普團隊直批拜登面對中國將是失敗的談判者與軟腳蝦。對此，布林肯表示，中國箝制香港的企圖得逞後，下一步恐是改變台灣現狀。他強調，拜登會藉由曝光中國的干預行徑，來加強防衛台灣民主，「諷刺的是，就美中如何處理台灣問題而言，台灣在過去數十年一直是個成功案例」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    2020-08-01 09:21

    港版國安法上路滿月！ 港府發布通緝羅冠聰等6人

    2020-08-01 09:19

    印度醫師殺50名計程車司機 屍體扔鱷魚池再賣車換錢

    2020-08-01 09:18

    武漢肺炎》瞎！南韓民眾大鈔丟洗衣機「消毒」 下場好慘…

    2020-08-01 10:07

    軍情動態》日本防衛省發佈宇宙作戰隊隊徽 星球環繞超酷炫

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播