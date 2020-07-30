中國紐約與舊金山領館 才是諜報重鎮

美國前情報官員透露，中國駐舊金山總領事館才是中方在美最重要的情報中心。（彭博）

2020-07-30 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國務院廿一日要求中國駐休士頓總領事館關閉，指其為中方間諜情報中心。但美國新聞網站「Axios」廿八日引述美國前情報官員說法指出，它只是川普政府殺雞儆猴的犧牲品，涉嫌簽證詐欺的中國訪問學者唐娟藏身月餘之中國駐舊金山總領事館才是「真正的寶石」，「但美國不會關了它」，中方另一個情報重地則是駐紐約總領館。

美國《紐約郵報》報導，點出中國駐舊金山總領事館在中方諜報工作上關鍵地位之所在：它鄰近矽谷，具有刺探貿易機密與科技的地利之便，間諜根本是當地日常一部分，連舊金山首任女市長范士丹聘用廿年的幕僚都被該領館吸收滲透。

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「Axios」指出，駐外機構從事間諜活動在全球並不罕見，美國也這樣做；而中方廿四日要求關閉美國駐成都總領事館回敬，可謂力道相當，因該領館位於內陸，也非美國在中國的情報活動主要樞紐。不過，中國大使館和領事館長期以來在中方諜報工作上的角色，確實遠超出其他國家使領館，除了近年加緊控制「中國學生學者聯合會」（ＣＳＳＡ）等學生團體，還負責蒐集美國境內維吾爾族和中國異議團體相關資訊，並負責協調聯邦和州層級具有政治影響力的活動。

中國在美另一個情報重地，則是駐紐約總領事館。（取自網路）

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