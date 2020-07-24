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    川普：很有可能關更多中國領館

    美國總統川普二十二日在白宮記者會上透露，很有可能再關閉中國駐美國其他領事館。（法新社）

    美國總統川普二十二日在白宮記者會上透露，很有可能再關閉中國駐美國其他領事館。（法新社）

    2020-07-24 05:30:00

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國下令關閉中國駐休士頓總領事館事件餘波盪漾，美國總統川普二十二日表示，位於其他美國城市的中國領事館，也很有可能被下令關閉。美方還重申閉館令肇因於中國竊取美國的智慧財產，國務院主管亞太事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）指控，中國駐休士頓總領館是竊取美國研究成果的「中樞」，一直從事「顛覆行為」。聯邦調查局（ＦＢＩ）多年情蒐更顯示，休士頓總領館是中國在美國間諜活動熱點，中國政府長期利用休士頓總領館竊取重要醫學研究成果，企圖滲透美國石油與天然氣產業。

    好奇中駐休士頓領館燒什麼

    川普在美東時間二十二日傍晚的白宮記者會上，被詢及是否會下令關閉更多中國駐美領館時，表示「很有可能」（always possible），並主動提及中國駐休士頓總領館在接獲閉館令後傳出火警，「我猜他們（中方使領館人員）是在焚燒文件或紙張，我很好奇那是怎麼回事」。

    同日稍早，出訪丹麥的國務卿龐皮歐重申，中國長期竊取智慧財產，導致美國還有歐洲損失成千上萬的工作機會；川普曾表明「夠了」，美方將不再容許這類行為繼續發生。史達偉則向紐約時報指控，中國駐休士頓總領事蔡偉與另兩名外交官，近期被逮到持假身分證，護送多名中方旅客至機場登機離開。

    對此，蔡偉二十二日接受休士頓當地媒體訪問時，要求美方提出證據，堅稱自己只是護送中國留學生登機；至於美方所謂侵犯智慧財產與干涉內政的指控，則均屬「謊言」，「證據在哪裡」？

    中國外交部發言人汪文斌二十三日在例行記者會上，反批美方惡意污衊稱休士頓總領館從事與身分不符的活動，也否認有媒體指稱美方下令閉館肇因於中方未對美國駐武漢總領事館重新開放提供便利。

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