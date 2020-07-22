0.5%-1% 武漢肺炎致死率高於流感

巴西北部亞馬遜州首府瑪瑙斯市（Manaus）的墓園，葬滿了因武漢肺炎病逝的死者。（法新社）

2020-07-22 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕武漢肺炎疫情已經在全球傳播逾半年，研究人員分析廿六項研究後，發現其中多數調查結果則將致死率定於○．五％至一．○％，代表平均每一千名感染者中，會有五到十人病逝。

這項七月刊登於論文預印本網站「MedRxiv」的研究，分析廿六個估算感染致死率研究，估算出總體感染致死率約為○．六八％，範圍介於○．五三％至○．八二％。這份研究尚未接受其他研究人員審核，但美國疾病管制中心（CDC）已在官網上採計這份研究，做為致死率的估計基礎。至七月十日為止，CDC自己的估計是○．六五％。

請繼續往下閱讀...

倫敦衛生與熱帶醫學院學者羅素二月針對中國與鑽石公主號疫情研究，得出武肺死亡率約○．六％。三月倫敦帝國學院研究，指出中國疫情死亡率為○．六六％。美國與瑞士研究人員七月十四日發布研究，分析瑞士日內瓦各個年齡層的武肺感染致死率，發現整體感染致死率雖然只有○．六四％，但六十五歲以上長者感染致死率高達五．六％。

華爾街日報指出，根據CDC數據，武漢肺炎○．六％左右的感染致死率，為季節性流感的六倍，雖然兩者估算方式不同，但季節性流感的數據並未採計無症狀病例。因武肺傳染力較高，死亡人數比其他傳染病高出許多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法