國安法發酵 港自由民主法治指標創新低

元朗商城抗爭行動，港警封鎖包圍近百名記者檢查證件，盤查民眾並拘留。（美聯社）

2020-07-22 05:30:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國強推的港區國安法於七月一日上路後，根據香港民調機構「香港民意研究所」廿一日公布最新民調結果顯示，香港的自由、民主、法治三項「核心指標」均創下一九九七年六月有紀錄以來新低；五大核心指標的廿五項指數中，有十八項創新低，而排名最低的是遊行示威自由，僅有三．三分。

香港民意研究所七月初以隨機抽樣電話，訪問了一千零一位香港居民。調查發現，繁榮、自由、民主、法治及安定五項「核心指標」全部下跌，其中自由、民主和法治都創下一九九七年有紀錄以來新低，安定指標持續下挫，繁榮指標則創二○○三年七月以來新低。民研副行政總裁鍾劍華分析，這次調查是在港區國安法訂立後進行，反映北京當局雖強調港區國安法立法讓「一國兩制」行穩致遠，但港人卻對形勢「看淡」。

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以零至十分評價，自由、民主、法治和安定，得分均低於五分，繁榮指標則較三個月前輕微下跌至五．三五。當中自由和安定指標，較三個月前調查跌幅較大。另外，十項自由次指標中，學術研究、文藝創作、出版、言論、結社、新聞、罷工和遊行示威自由全部下跌，得分低於五分，並創一九九七年六月有紀錄以來新低，排名最低的是遊行示威自由，僅有三．三分。

至於法治指標方面，法庭公正程度及司法制度公正程度兩項，同樣創下一九九七年六月以來新低。

在另一方面，南韓網路巨擘Naver公司廿一日宣布，為了更好地管理與保護用戶數據，正把在香港的備份數據伺服器轉移到新加坡。Naver公司在七月初已刪除了所有儲存在香港的數據。該公司沒有提到港區國安法是其決定遷移備份伺服器的原因，只強調沒有收到任何交出數據的請求。

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