中推安控新標準 染指開發中市場

中國科技廠商正向聯合國國際電信聯盟提出新的國際標準。圖為中國華為公司員工在廣東深圳總部向客戶展示人臉辨識追蹤系統。（歐新社檔案照）

2019-12-03 05:30:00

人臉辨識、影像監控、城市和車輛監控

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據英國金融時報取得文件，中興通訊、大華技術及中國電信等科技廠商，正向聯合國旗下的國際電信聯盟（ＩＴＵ）提出新的國際標準，企圖主導技術規範，用於人臉辨識、影像監控、城市和車輛監控等安全監控產業，目的是為了打入開發中市場。

ＩＴＵ擁有近二百個會員，所批准的國際標準通常被非洲、中東和亞洲的開發中國家採用為政策；專家指出，這些地區是中國推動「一帶一路」計畫，提供基礎建設和監控技術的重點地區。

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致力於網路人權的全球數位夥伴公司（ＧＰＤ）法務主管溫菲爾德（Richard Wingfield）說，「非洲國家傾向附和中國和其在ＩＴＵ所提的標準，因為他們沒有資源可自行發展標準。」

非洲南部、烏干達重災區

歐洲和北美擁有自己的區域標準和設定機構，例如網際網路工程任務組織（ＩＥＴＦ）、電機電子工程師學會（ＩＥＥＥ）及第三代合作夥伴計畫（3GPP）；相較之下，ＩＴＵ是由非北美和歐洲企業設定和開發標準場域。專家指出，中國主導編寫標準可讓他們在相關市場取得競爭優勢。

過去幾年，中國監控基礎設施席捲安哥拉到辛巴威等非洲南部地區。例如，今年稍早南非保全業者Vumacam在約翰尼斯堡裝設海康威視製造、具臉部辨識功能的一萬五千具監控攝影機；烏干達也證實，在全國各地裝設華為製造、具臉部辨識功能的監控攝影機。

ITU挨批罔顧人權、資安

然而，中國所提的標準方案遭人權律師抨擊。在ＩＴＵ負責非營利數位人權工作的安薩利（Mehwish Ansari）表示，「ＩＴＵ制定相關標準的會議裡，幾乎都沒有人權、消費者或資料保護專家與會，許多威脅隱私與言論自由的技術，在這些會議裡均未被質疑過。」

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