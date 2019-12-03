中推安控新標準 染指開發中市場
人臉辨識、影像監控、城市和車輛監控
〔編譯盧永山／綜合報導〕根據英國金融時報取得文件，中興通訊、大華技術及中國電信等科技廠商，正向聯合國旗下的國際電信聯盟（ＩＴＵ）提出新的國際標準，企圖主導技術規範，用於人臉辨識、影像監控、城市和車輛監控等安全監控產業，目的是為了打入開發中市場。
ＩＴＵ擁有近二百個會員，所批准的國際標準通常被非洲、中東和亞洲的開發中國家採用為政策；專家指出，這些地區是中國推動「一帶一路」計畫，提供基礎建設和監控技術的重點地區。
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致力於網路人權的全球數位夥伴公司（ＧＰＤ）法務主管溫菲爾德（Richard Wingfield）說，「非洲國家傾向附和中國和其在ＩＴＵ所提的標準，因為他們沒有資源可自行發展標準。」
非洲南部、烏干達重災區
歐洲和北美擁有自己的區域標準和設定機構，例如網際網路工程任務組織（ＩＥＴＦ）、電機電子工程師學會（ＩＥＥＥ）及第三代合作夥伴計畫（3GPP）；相較之下，ＩＴＵ是由非北美和歐洲企業設定和開發標準場域。專家指出，中國主導編寫標準可讓他們在相關市場取得競爭優勢。
過去幾年，中國監控基礎設施席捲安哥拉到辛巴威等非洲南部地區。例如，今年稍早南非保全業者Vumacam在約翰尼斯堡裝設海康威視製造、具臉部辨識功能的一萬五千具監控攝影機；烏干達也證實，在全國各地裝設華為製造、具臉部辨識功能的監控攝影機。
ITU挨批罔顧人權、資安
然而，中國所提的標準方案遭人權律師抨擊。在ＩＴＵ負責非營利數位人權工作的安薩利（Mehwish Ansari）表示，「ＩＴＵ制定相關標準的會議裡，幾乎都沒有人權、消費者或資料保護專家與會，許多威脅隱私與言論自由的技術，在這些會議裡均未被質疑過。」