共諜滲透 港企淪特務基地

據王立強所說，香港兩家「直屬中共最高情報機構的間諜基地」的上市公司「中國創新投資」和「中國趨勢控股」，都設在該大樓內。（美聯社）

2019-11-24 05:30:00

王立強：滲透無處不在

〔編譯茅毅／綜合報導〕自稱是中國間諜、廿七歲的王立強，十月向澳洲反間諜機關投誠，澳洲「九號娛樂公司」旗下的報紙《世紀報》和《雪梨晨驅報》與電視台「九號電視網」（Nine Network）節目「六十分鐘」，以及在美國和澳洲發行的中文報刊《看中國》，廿三日均刊出其訪談。王立強聲稱，他以中央軍事委員會聯合參謀部創建的香港上市公司「中國創新投資」員工的身分，在該公司主席向心及其妻、該公司候補董事龔青的指揮下，透過金錢收買、利誘與恐嚇威脅等手段，針對澳洲、香港及台灣等民主社會，進行大規模的滲透。

大規模滲透澳洲、港台

王立強說，他從中國搬到香港後，進入中國創新投資工作。向心只是化名，係前中國國務院副總理鄒家華的秘書。向心夫婦都是中共的高級特工，在北京指示下，於一九九七年香港主權移交中國前，收購該公司和另一家香港上市公司「中國趨勢控股」。中國創新投資其實是中國國防部的一個分支，乃中國特務機構及中共黨員潛伏的前線公司，負責執行政治和經濟情報工作，向心建立並操縱一個強大的情報蒐集與執行團隊。

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港電視台高層是情報員

王立強指稱，中共在香港的情報網非常大。香港公開的中共喉舌媒體，其主要負責人都是非常重要的情報聯絡員。例如香港某電視台的高層人士，其實是中央軍委聯合參謀部的正師級軍職官員。他們連成一個強大的情報組織，不僅是宣傳中共專制思想的工具，還負責蒐集各國情報及「港獨份子」的動態，監視香港人的一言一行，打擊民運人士和「法輪功」在香港的活動，並和當地黑社會有所往來，所有情報最後均由向心對北京彙報。這些香港媒體，每個一年可從中共獲得五千萬人民幣的活動經費。

負責銅鑼灣書店綁架案

針對香港「銅鑼灣書店」因販賣中國禁書，而於二○一五年發生其股東與員工相繼失蹤的事件，王立強聲稱，他負責協調策畫綁架股東李波至中國的行動，中共旨在香港「製造寒蟬效應」。前述兩家香港上市公司並設立「中國教育基金會」，滲透香港各大學，他負責招募中國學生滲入香港的大學及學生組織。

王立強亦提到中共對澳洲的滲透「幾乎無處不在」，遠遠超乎澳洲情報當局的想像。已被澳洲政府禁止入境的中國富商黃向墨「其實不是大咖」，也要對向心彙報。黃向墨幾年前曾帶一群澳洲商人和政治人物去中國廣州見向心。潛伏澳洲的真正要角，目前藏身在坎培拉，此人可能以一家能源相關企業做掩護，主導共諜在澳洲的活動。對此，澳洲財長登柏格表示，相關報導「令人擔憂」。

向澳洲情報當局投誠的共諜王立強，聲稱以中國軍方高層受中共指示收購的香港上市公司「中國創新投資」的員工身分，在香港針對香港、台灣和澳洲從事間諜活動。圖為該公司所在的港島上環辦公大樓「9DVRW」牆上的樓層指示牌。（美聯社）

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