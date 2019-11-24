陰錯陽差成共諜 自由世界改變王立強

中共間諜王立強，出身中共地方幹部中產階級家庭，原本學的是繪畫。（取自網路）

2019-11-24 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕向澳洲政府披露大量中國政府滲透澳洲、香港、台灣內幕的中共間諜王立強，出身中共地方幹部中產階級家庭，原本學的是繪畫，在校方高層建議下到香港，陰錯陽差投入情報工作。他說，孩子出生、目睹香港「反送中」抗爭，及在澳洲享受到自由民主，逐漸改變他的世界觀，也讓他明白正失去自我，就要變成「沒有真實身分的人」，因此決定冒險投誠。

王立強生於福建省中產家庭，父親是中共地方幹部，他妻子的家庭也「忠黨愛國」；他從小熱愛繪畫，進入安徽財經大學主修油畫之前，並不了解中國與台灣之間的歷史糾葛，都是透過愛國的視角看待中台關係。

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他在大學的一名高層人員建議下，二○一四年到香港「中國創新投資有限公司」（ＣＩＩＬ）工作。起初不知道這家公司是中共情報單位的幌子，但是沒多久他了解該公司真面目後，也不驚訝，「說實話，對一個中國人來說，這很有吸引力」，「薪水好，我也覺得我是在為國家效力，當時，根本沒想到『間諜』這個字。」

王立強受中國創新老闆向心邀請，教其妻子龔青繪畫，因此漸受向心信任，進而成為向心情報工作重要成員，擔任「中間人」的角色，向在香港活動的特務傳達高層指示，向心則與中國國家主席習近平辦公室高層官員直接接觸。

銅鑼灣書店綁架事件讓他明瞭，中國不擇手段遂其目的；更令他恐懼的是，他所屬組織與中國黑幫關聯，這些黑幫「也代表中國政府」。

今年四月他赴澳洲探視妻兒，明白無法再返回中國與父母見面，令他相當難過。他在澳洲等了七個月，才獲得澳洲情報當局聯繫，這段期間不斷改變住處、採取反情報措施。

「回中國 必死無疑」

王立強說，親身參與情報活動的過程中，深知中共行徑完全就是破壞世界民主和人權，「是極權、獨裁」。隨著兒子出生，他的世界觀逐漸改變，在澳洲享受自由民主，目睹香港的反送中抗爭，使他決定徹底與中共決裂，「我非常清楚絕對不能信任中國共產黨，我一旦回去，必死無疑。」

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