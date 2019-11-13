港警攻進大學 傳學生頭部中彈

學生準備投擲汽油彈對抗警察。（美聯社）

2019-11-13 05:30:00

整晚槍聲不斷 中大校長出面調停挨催淚彈

〔編譯管淑平／綜合報導〕因香港科技大學學生周梓樂墜樓身亡而發起的罷工、罷課、罷市「大三罷」行動，十二日持續進行，並有癱瘓交通和大眾運輸系統的「破曉行動」配合，但警方一早就分頭在香港中文大學等多所大學校園內外拘捕示威者，其中又以中大的衝突最為激烈，警方和學生以催淚彈和汽油彈交鋒，校園瀰漫煙硝，宛如戰場。晚間警方出動水砲車，一名學生疑似頭部遭橡膠子彈擊中失去意識，連出面調停的中大校長段崇智都挨了警方的催淚彈。

校董呼籲校友 返校「抗警暴」

大批鎮暴警察一早也向城市大學宿舍區發射多枚催淚彈、布袋彈，多次短暫進入校園，現場指揮官甚至指示員警，「要打頭（射擊頭部）」。香港電視主席、中大聯合書院校董王維基，晚間現身衝突現場，透過臉書呼籲：「中大人，回中大，保中大，抗警暴。」

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鎮暴警察上午七時許封鎖中大聯外道路「二號橋」後進入校園構築防線，示威學生與警方相距五十公尺設置路障對峙。午後學生將防線推進，警方多次發射催淚彈、橡膠彈，並逮捕數名學生，員警還一度將槍口指向記者；示威學生也投擲大量磚塊、汽油彈，並在校內運動場周邊縱火，焚燒汽車做為路障，現場濃煙瀰漫。

段崇智傍晚前往二號橋現場，分別與雙方協商，立法會議員鄺俊宇等人也在場。段崇智表示，警方不應進入校園，他承諾維護路段安全，警方答應退守橋尾校園外，但學生要求追究警方入校施放催淚彈、無罪釋放所有被捕學生。談判破裂後，警方在距離段崇智僅五十公尺處再度發射催淚彈。衝突持續到入夜，整晚槍聲不斷。

港鐵多線交通因十二日「破曉行動」行車受阻而停止服務；超過百條巴士交通路線也受到堵路行動影響。中環上班族持續響應「和你吃午餐」快閃集會。晚間在旺角、天水圍、銅鑼灣、沙田、中環等多區，都有示威者堵路。沙田一名警員行動時落單被包圍，試圖舉槍反擊未果，棄車逃離，警車被示威者縱火燒到只剩骨架。

中大、浸會大學、香港大學等大學十三日繼續停課。學界團體譴責警方多次無理強攻校園，「重演六四事件」，呼籲各校同學繼續抗爭、教職員考慮罷課等行動。港警公共關係科高級警司江永祥則聲稱，大學校園並非私人場所，警方不會容許任何地方變成罪犯窩藏地，即使沒有搜查令，警方也有權進學校、商場、車站等地方行動。

特首林鄭月娥上午出席行政會議前表示，激進網友繼續鼓吹「三罷」的背後目的，是想令香港「停擺」，若政府因此輕言決定停工、停課，就是落入圈套。

鎮暴警察向中文大學示威學生發射催淚彈。（法新社）

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