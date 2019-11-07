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美大選前哨戰 共和黨兩票倉失守
〔編譯張沛元／綜合六日外電報導〕美國數州五日舉行地方選舉，民主黨取得重要勝利，先是在維吉尼亞州贏得廿六年來首見的完全執政，奪下州議會參眾兩院主控權，以及以些微差距贏得共和黨鐵票區肯塔基州的州長寶座。但此一選舉結果對共和、民主兩黨而言皆是警訊：郊區選民倒戈此一趨勢恐令共和黨籍總統川普的連任之路更為複雜，民主黨為求勝則避談黨內左派力主的全民醫療保險。
這場在距離二○二○美國總統大選剛好一年之際的州級選舉，形同對目前支持率不高、又遭國會彈劾調查的川普進行民意檢驗，未料結果卻是民主黨大勝，而且是在兩個紅到出汁（紅色為共和黨代表色）的州獲勝。儘管川普四日晚間曾親臨肯州，幫尋求連任的共和黨籍現任州長貝文（Matt Bevin）站台，但根據紐約時報，貝文最後仍以○．四％、約五千張選票的些微差距，敗給民主黨候選人貝希爾（Andy Beshear），但貝文尚未承認敗選，美聯社將該選舉結果列為勝負尚未抵定。
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肯州被視為共和黨鐵票區，二○一六年總統大選時，川普在肯州的得票率大勝對手卅個百分點，貝文敗選對共和黨、特別是力挺貝文的川普，顯然是一大打擊；川普本人甚至曾在選前之夜的造勢場合上直言，貝文絕對不能輸…，「你若輸了，他們會說川普遭逢史上最嚴重挫敗，最嚴重的，你不能讓我落到這種境地。」此外，肯州也是明年尋求連任的國會參議院多數黨領袖麥康奈的選區，儘管撼動政壇大老麥康奈的地位並非易事，但貝文敗選還是讓可能的民主黨籍挑戰者看到一線希望。
維吉尼亞州議會方面，根據紐約時報，民主黨以廿一比十八以及五十三比四十二，分別拿下四十席的州參議院與一百席的州眾議院的主控權，再加上維州州長諾森（Ralph Northam）本就是民主黨籍，民主黨就此在維州完全執政，諾森在選後於該州首府瑞奇蒙告訴支持者，他宣布維州自二○一九年十一月五日起正式變藍（藍色為民主黨代表色）。至於密西西比州州長由現任共和黨籍副州長理弗斯（Tate Reeves）勝出，新澤西州的州眾議院由民主黨拿下主控權，兩者皆未變天。
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