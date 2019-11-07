美大選前哨戰 共和黨兩票倉失守

儘管美國總統川普親自出馬為尋求連任的共和黨籍肯塔基州州長貝文站台，民主黨候選人貝希爾五日仍以些微差距，贏得這個共和黨鐵票區的州長寶座。（路透）

2019-11-07 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合六日外電報導〕美國數州五日舉行地方選舉，民主黨取得重要勝利，先是在維吉尼亞州贏得廿六年來首見的完全執政，奪下州議會參眾兩院主控權，以及以些微差距贏得共和黨鐵票區肯塔基州的州長寶座。但此一選舉結果對共和、民主兩黨而言皆是警訊：郊區選民倒戈此一趨勢恐令共和黨籍總統川普的連任之路更為複雜，民主黨為求勝則避談黨內左派力主的全民醫療保險。

這場在距離二○二○美國總統大選剛好一年之際的州級選舉，形同對目前支持率不高、又遭國會彈劾調查的川普進行民意檢驗，未料結果卻是民主黨大勝，而且是在兩個紅到出汁（紅色為共和黨代表色）的州獲勝。儘管川普四日晚間曾親臨肯州，幫尋求連任的共和黨籍現任州長貝文（Matt Bevin）站台，但根據紐約時報，貝文最後仍以○．四％、約五千張選票的些微差距，敗給民主黨候選人貝希爾（Andy Beshear），但貝文尚未承認敗選，美聯社將該選舉結果列為勝負尚未抵定。

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肯州被視為共和黨鐵票區，二○一六年總統大選時，川普在肯州的得票率大勝對手卅個百分點，貝文敗選對共和黨、特別是力挺貝文的川普，顯然是一大打擊；川普本人甚至曾在選前之夜的造勢場合上直言，貝文絕對不能輸…，「你若輸了，他們會說川普遭逢史上最嚴重挫敗，最嚴重的，你不能讓我落到這種境地。」此外，肯州也是明年尋求連任的國會參議院多數黨領袖麥康奈的選區，儘管撼動政壇大老麥康奈的地位並非易事，但貝文敗選還是讓可能的民主黨籍挑戰者看到一線希望。

維吉尼亞州議會方面，根據紐約時報，民主黨以廿一比十八以及五十三比四十二，分別拿下四十席的州參議院與一百席的州眾議院的主控權，再加上維州州長諾森（Ralph Northam）本就是民主黨籍，民主黨就此在維州完全執政，諾森在選後於該州首府瑞奇蒙告訴支持者，他宣布維州自二○一九年十一月五日起正式變藍（藍色為民主黨代表色）。至於密西西比州州長由現任共和黨籍副州長理弗斯（Tate Reeves）勝出，新澤西州的州眾議院由民主黨拿下主控權，兩者皆未變天。

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