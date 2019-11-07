何君堯造勢遇刺 民主派:別藉口取消選舉

香港建制派立法會暨屯門區議會「雙料議員」何君堯，六日上午在拜票時，遭一名中年男子佯裝向他獻花，卻冷不防地從背包抽出一把刀刺向他的左胸。何送醫後無生命危險，聲稱他的遇襲日為區議員選舉「黑暗的一天」，但有網友懷疑他耍「苦肉計」，「自編自導自演」。 （星島日報網站）

2019-11-07 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕力挺中國及香港政府的香港激進建制派立法會暨屯門區議會「雙料議員」何君堯，正爭取本月底於區議會選舉連任，卻在六日上午造勢時當街遇刺，就醫後隨即聲稱建制派近來「被黑色勢力的威嚇所籠罩」，宣告他的遇襲日為區選「黑暗的一天」；但有網友懷疑他耍「苦肉計」，「自編自導自演」。泛民主派立法會議員朱凱迪雖譴責攻擊案，但也警告建制派正試圖以候選人的人身安全為由，推動取消區議會選舉。

網友懷疑何耍「苦肉計」

事發於六日上午八時四十四分，何君堯當時在香港輕鐵屯門碼頭站對面的臨時宣傳攤位拜票；年約四十歲的凶嫌身穿藍色襯衫、頭戴鴨舌帽，先對他獻花並寒暄，接著稱想拿手機拍張合照，卻冷不防從背包抽出一把刀朝他左胸刺去，同時高喊「何君堯人渣！」

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但何君堯遇襲當下並未倒地，還迅速閃避，並與兩名曾服務於香港警務處刑事及保安處保安部要員保護組（G4）的保鏢合力制伏凶嫌。凶嫌受傷被捕登上救護車時，續詛咒惡人有惡報，「何君堯你天收！」

根據何君堯說法，他皮外傷兩公分，幸好有肋骨「擋一擋」；急診已初步處理傷勢，目前無生命危險，但須留院接受手術治療。他藉機強調，「這個競選氣候已經不公和失去秩序了，但我仍然會無畏無懼」，「我們要止暴制亂！」

「香港○一」指出，何君堯雙親墓地七月遭人破壞後，他就重金禮聘兩名前「G4」擔任貼身保鏢。這兩人當場也受傷。但有部分網友認為「一○○％是河妖自編自導自演」，「苦肉計，自己找人斬自己」，若真要講選舉暴力，「民主派議員和示威者被鐵鎚敲頭，咬斷耳朵，斬到腸掉出來的呢？你又不提？」

香港建制派立法會暨屯門區議會「雙料議員」何君堯，六日上午在拜票時，遭一名中年男子佯裝向他獻花，卻冷不防地從背包抽出一把刀刺向他的左胸。何送醫後無生命危險，聲稱他的遇襲日為區議員選舉「黑暗的一天」，但有網友香港建制派立法會暨屯門區議會「雙料議員」何君堯拜票造勢時遇刺。 （歐新社檔案照）

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