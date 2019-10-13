中年走路變慢 恐老化加速徵兆

2019-10-13

〔編譯管淑平／綜合報導〕步行速度是透露人的肌力、肺功能、平衡力、脊椎強度與視力情況的好指標，醫生常藉由測量六十五歲以上的人步行速度，評估其整體健康狀況。美國杜克大學一份研究顯示，如果在中年時期走路速度較慢，就代表正在加速老化，不僅面容看來較老、腦容量較小，免疫系統也較差。

這份十一日在「美國醫學會網路開放」期刊（JAMA Network Open）發表的研究，分析紐西蘭一項研究中，九○四名一九七○年代出生者迄今在世者的資料；其自然步行速度屬於最快一群者，平均每秒走一．七五公尺，最慢一群平均為每秒一．二公尺。

結果發現，走路速度較慢，與大腦、身體「加速老化」有關聯，他們的肺功能、牙齒和免疫系統都比走得較快的同齡者差；令研究人員意外的是，腦部掃描顯示，就連腦容量、表面積也較小，大腦也有較多小病變，而這通常代表變老。研究團隊另外找人根據研究對象照片，評估其「相貌年齡」，步行速度慢的人，也被評為看起來比較老。

研究團隊也對其研究發現「大感驚訝」，研究指導教授莫菲特說，「研究發現，走路慢是在到達老年前數十年，即透露出問題的徵兆」。研究人員說，他們也能從三歲起所做的認知等功能測試，預測一個人四十五歲時走路快或慢。中年時走路速度較慢者，其三歲時智商，比走路較快者幼年時低十二分，據信這是因為走路能力與許多器官系統之間的協調性和記憶力等認知功能有關。

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