溫水煮青蛙 中共清洗甘肅回族

2019-09-22

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國華盛頓郵報廿日報導，中國鎮壓境內少數民族非僅限於新疆維吾爾族，連信奉伊斯蘭教的甘肅回族也不放過；當地一千萬名回人一度期盼不會步上新疆後塵，但各種迫害跡象早有機可循，從叫拜廣播遭噤聲、可蘭經被禁售，今年四月甚至開始拆清真寺圓頂，猶如溫水煮青蛙，甘肅回民這才發覺宗教自由，已是明日黃花。

依照國家領導人習近平的指示，北京當局過去兩年來加強同化少數民族與打壓宗教，如今這股漢化風潮也吹向比鄰新疆的甘肅少數民族—回族。回族人說的是中文，近來也不曾發動任何分離或極端主義暴行，但仍被盯上；儘管不像新疆維吾爾族般遭大規模拘留或數位監視設備隨處可見，北京當局整治甘肅回族的方式是無聲滲透到生活各個層面，從觀念、象徵、文化與產品上進行大清洗。

拆清真寺圓頂 禁播回服

於是清真寺圓頂與叫拜樓被拆，翹角的中式屋簷取而代之；新聞報導禁播行人身著回服，公開場合不可出現阿拉伯文，以致餐廳招牌都留下抹去阿拉伯文的黑條。部分回族學者悲嘆，再過兩、三個世代，回族大概再也無宗教信仰。回族異議作家李雲飛（Li Yunfei，譯音）痛批，習近平口中的所謂中華民族偉大復興，根本就是仇外的民族主義，只要被界定為是來自海外的舶來品，當局就會以行政手段將之剷除。

比利時布魯塞爾自由大學（法語）的漢學研究教授方文莎（Vanessa Frangville）說，社會再造是習近平追求的歷史偉業之一，中共藉由打壓宗教「以除去潛在的權力對手」；透過科技與意識形態控制國民，更是領導者的終極夢想。

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