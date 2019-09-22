中國鎮壓利器 音波槍研發成功

2019-09-22

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國科學技術最高學術機構中國科學院（ＣＡＳ）官方網站十八日公告，旗下理化技術研究所（ＩＰＣ）逾兩年前啟動的國家級「警用便攜式低頻強聲（高強度聲音）定向驅散技術與裝備研發」專案，四日於北京驗收完成，宣告全球第一支可攜音波槍問世，中國專家建議儘速量產。在香港「反送中」抗爭至今無收場跡象的情勢下，這種音波武器恐成將來對付示威者的重要利器。

該專案為二○一六年十一月啟動的國家重點研發計畫「重特大社會安全事件現場處置技術與裝備研發」十大項目之一，由ＩＰＣ研究員謝秀娟擔任首席科學家，協力單位包括湖南輕武器研究所有限責任公司、中國人民解放軍陸軍特色醫學中心、公安部第一研究所。

根據ＩＰＣ新聞稿，上述研發團隊不僅「完成了低頻強聲生物效應評估技術研究」，原型機也在四日驗收會議通過現場和第三方測試，確認「屬自主創新」，專家組並建議盡快向實用裝備轉化。

這篇新聞稿目前已不復見於官網，但香港南華早報在資料消失前看過照片：在場驗收的原型機看來像支步槍，有槍托、扳機和槍管。謝秀娟表示，它由裝有惰性氣體的管狀容器提供動力，氣體顆粒因加熱而振動並發出深沉的單調聲音；但她拒絕透露音波頻率、有效範圍等細節，也不願在未經上級批准的狀況下說明用途。不過，中國科學家證實，這把音波槍的「生物效應」包括振動耳膜、眼球、胃、肝臟和腦部，可造成人體極大不適。

科學界一九四○年代就發現，低頻聲能可導致頭暈、頭痛、嘔吐、腸痙攣、非自願排便、器官損害和心臟病，實際影響取決於音波強度和暴露程度。不過，音波武器通常很大，需要大量穩定的電源，故須安裝在載具上，以驅動電磁線圈產生能量。中國的這把音波槍，卻沒有任何活動零件，便攜性極高。

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