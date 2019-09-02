港版《屍速列車》血濺地鐵 港警揮亂棍 民眾爆頭哭！

2019-09-02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港八月卅一日的「反送中」示威爆發激烈衝突，香港地鐵九龍「太子站」在晚間十一時，因有示威者與民眾發生衝突，大批鎮暴警察和速龍小隊進入車站，在車廂內施放胡椒噴霧，以警棍無差別地痛毆民眾，即使有人頭破血流、舉手求饒，警方也置之不理，甚至阻止媒體拍攝、阻撓傷者就醫，最後更大肆搜捕四十人，宛如七月廿一日元朗站白衣黑道毆打民眾的翻版，令香港民憤沸騰！

據香港媒體報導，事發於卅一日晚間約十時五十分，港鐵列車開進太子站後，車廂內有手持刀具、鐵錘、雨傘的疑似反對示威的藍衣中年男子，對身穿黑衣的示威者破口大罵，爆發肢體衝突。在場人士通報港鐵站務人員後，港鐵隨即報警，並緊急停駛該輛列車及宣布全站關閉，要求乘客儘速離開。

港警通聯「這裡有好多蟑螂，需要增援」

十一時後，逾兩百名防暴警察及速龍小隊突然闖入太子站，有警察從月台向車廂內噴灑胡椒噴霧，另有警察直接進入車廂以警棍暴打還留在裡頭的民眾，有些人並非黑衣示威者，也沒有穿著防護裝備，只能瑟縮在車廂裡驚慌大哭，即使請求警方停止攻擊也無效。尤有甚者，警方在此期間不斷阻止列車門關閉及駛離，還以對講機向同僚表示：「這裡有好多蟑螂，需要增援。」

無差別暴打 午夜才讓急救人員入內救護

由於車廂內空間狹窄、不易逃離，衝突畫面宛如南韓電影《屍速列車》。警方也在月台內進行蒐證，禁止記者和急救人員進入，直至午夜十二時半後才放行入內救援。而在列車終於駛出太子站，抵達油麻地站後，多名鎮暴警察仍繼續追打民眾，外出購物的無辜民眾也被警棍痛擊。

警方一日召開記者會聲稱，警方依「涉嫌參與非法集結」、「刑事毀壞」、「阻撓辦公」等原因，共逮捕六十三人，年齡最小者僅十三歲，並強調警方執法屬「適當武力」，且是以「專業經驗」判斷，不同意外界抨擊「執法過當」，以及執法過程宛如元朗站事件等說法。然而，警方「失控」執法已令全港譁然，立法會民主派議員，要求國際組織關注香港情勢，「救救香港」。

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