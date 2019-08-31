中國壓不下反送中 文攻武嚇輪番上場

2019-08-31

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港「反送中」抗爭已滿三個月，中共黨媒人民日報、環球時報、官媒新華社和英文《中國日報》，廿九日及卅日紛紛利用短片、時評、署名文章與社論口誅筆伐。中國武警及公安廿九日也在廣東深圳展開本月第三次「聯合大練兵」，演練鎮壓「戴黃色安全帽、持雨傘、木棍、（推）著火的手推車的暴徒」的陣形，並透過大聲公以廣東話喝令示威者「撤退」，對香港「亮劍」的意味濃厚。

人民日報在官方「微博」上傳一段「深圳武警公安聯合演練」短片，片中的「暴徒」不斷對全副武裝的鎮暴部隊「發起衝擊」，部隊則持長盾牌組成方陣，出動兩輛水砲車和發射催淚彈驅趕，「最終成功處置暴力騷亂事件」。環時報導，這場演習在「深圳灣體育中心」進行，示威者投擲汽油彈後，被武警撲滅。部隊還兩度對示威者舉旗，旗上印有香港使用的繁體字及英文的警語。

新華社發布的照片顯示，解放軍駐港部隊已將其擁有的約五十輛裝甲車，從軍用型改為武警鎮暴用的種類，拆掉其高射機槍，可搭載逾八名兵員。香港軍事觀察家梁國樑表示，這顯示若有需要，駐港部隊準備好執行鎮暴任務。

微電影溫情喊話：回家喝湯

除了武嚇，黨、官媒亦發動文攻。新華社廿九日發表一部粵語配音的微電影，用「香港媽媽」的口吻溫情喊話，勸孩子停止參與「暴力活動」，「兒子，煲好的湯還溫著，回家吧」，並批評年輕人遭利用，示威活動有「外國人在現場指揮」。該社卅日在「『一國兩制』原則底線絕不容許觸碰」的時評中，指控「反中亂港份子」勾結外部勢力，妄想將「顏色革命」滲透中國。

人民日報海外版卅日則在「暴徒在砸香港人飯碗」的評論文章中稱，示威者摧毀香港幾代人的奮鬥成果，反暴制亂勢在必行。中國日報卅日社論更揚言，若情勢惡化，駐港部隊「沒有理由袖手旁觀」。

另一方面，香港全國人大代表兼香港基本法委員會副主任譚惠珠指稱，香港距離宣布緊急狀態或要求駐軍協助「還有很遠」，惟一旦警隊條例與公安條例等有關條例未能奏效，「仍可能發展到這個階段」。

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