貿易戰+反送中 人民幣無緣國際貨幣

2019-08-31

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港南華早報卅日報導，美中貿易戰自去年三月爆發以來，中國當局為抵銷美國加徵關稅的影響，已讓人民幣兌美元匯率貶值約十五％，加上香港「反送中」自六月延燒至今未歇，根據總部在比利時的國際合作組織「環球銀行金融電信協會」（Swift）資料，七月份，人民幣滑落到第六常用（即交易量最大）的國際交易貨幣，還落後加幣。分析家表示，這顯示中國欲使人民幣成為國際貨幣的美夢受挫。

分析師指出，七月份，涉及人民幣的全球支付交易跌到自去年十月以來的新低，主因包括香港示威活動、全球貿易成長減速和人民幣貶值。根據一九七三年成立、旨在提供金融電訊服務的Swift，人民幣在國際支付中的佔比，已從六月份的一‧九九％降至七月份的一‧八一％。遠遠落後佔比達四十％的美元、卅四％的歐元，亦不如英鎊及日圓。

分析師提到，在香港或透過香港的交易，佔「離岸人民幣」（指在中國境外經營人民幣的存放款業務）使用達四分之三，但已連續十三週的反送中抗議活動和美中貿易戰的衝擊，都已對北京當局欲使人民幣躋身為被廣泛使用的國際貨幣的策略計畫造成打擊，人民幣貶值也已進一步降低投資人與消費者使用人民幣的意願。

「西班牙對外銀行」（BBVA）亞洲首席經濟學家夏樂認為，由於人民幣在香港被相當廣泛地使用，因此當地情勢動盪，減少了人民幣的流通。如今觀光客不來香港，人民幣的使用將受影響。香港係最大的離岸人民幣交易中心，佔七月份以人民幣計算的國際支付中的七十五％，遠遠高於英國及新加坡。

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