無懼大搜捕 港人今再拚上街

2019-08-31

反送中第13週 無懼黑白兩道壓迫

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港「民間人權陣線」（民陣）原定於卅一日舉辦爭取落實雙普選（行政長官和立法會選舉全面普選）的「八三一遊行」遭警方反對，三十日提出上訴又遭警方駁回，決定取消集會。不過，民主派立法會議員問政平台「民主派會議」表明無懼黑白兩道壓迫，要照常上街，響應「八三一，港島見」的網路呼籲，甚至有網友號召前往維多利亞公園「賞花」，或以宗教活動名義發起遊行。

今年是民陣連續第五年發動抗議遊行，旨在呼籲撤銷中國全國人民代表大會常務委員會的「八三一決定」。五年前該決定訂出香港特首「假普選」框架，因而引領出驚動中外「雨傘運動」。民陣原計劃於卅一日在中環遮打花園進行集會，遊行至西營盤德輔道西的西區警署外，但警方表示，基於公共安全、秩序及保護他人權利自由，已發出反對通知書；任何人參與非法集會屬於違法行為，最高刑罰是監禁五年。

上訴失敗 民陣取消遊行

對此，民陣召集人岑子杰回應，民陣作為負責任的主辦單位，為保障參與市民的安全，將取消原定遊行，但會於其他日期舉辦集會。

然而，民主派會議召集人毛孟靜強調，香港眾志秘書長黃之鋒等多位民主派人士因抗爭被捕，警方的手法有如綁架，令人質疑逮捕時機，抗爭受到黑白兩道壓迫。民主派在開會後達成共識，卅一日將照常上街，將與港人一起，各議員會到港島各處，盡量協助抗爭行動。

也有網友號召八三一自由行、去銅鑼灣行街、到維園賞花等活動，甚至有名為「召集十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」的宗教活動，試圖避開非法集會指控，但港警指稱，公安條例只豁免宗教名義進行的集會，不包括遊行。舉辦「宗教遊行」仍需通知警方。

也號召測試機場交通

除了八三一，還有網友發起於九月一日進行「機場交通壓力測試日」活動，呼籲市民到機場及附近消費及觀光，以堵塞機場交通。為此，香港機場管理局警告任何煽動他人堵塞機場交通的行為都屬違法。至於港鐵三十日也向高等法院要求延長臨時禁制令，禁止任何人士非法、有意圖地故意阻礙或干擾鐵路網，已獲法官批准。

此外，香港廿一個行業人員聯合發動的九月二日與三日兩場罷工集會申請，也在三十日遭到警方發出反對通知書。

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