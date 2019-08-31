傳林鄭曾建議撤法 北京拒絕

2019-08-31

不准林鄭讓步 也不准調查警方施暴

〔編譯陳正健／綜合報導〕路透卅日引述三名知情人士獨家報導，香港特首林鄭月娥於今年夏季初，曾向北京遞交關於「反送中」抗議人士「五大訴求」的評估報告，認為撤回爭議「逃犯條例」修法可能有助平息升高的政治危機，但北京拒絕林鄭撤回條例的提案，下令她任何時候都不可對示威者的其他訴求讓步。

兩名香港知情人士透露，林鄭是在六月十六日（宣布暫緩條例修法翌日）至八月七日之間提交這份報告。八月七日當天，中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦）與中央政府駐香港聯絡辦公室（中聯辦），於深圳附近舉辦香港情勢座談會，有近五百名香港建制派人物及商人出席。

知情人士指稱，林鄭的報告旨在檢視五大訴求的可行性，分析做出部分讓步可能如何平息抗議聲浪。港府匿名高官指出，其中撤回條例及設立獨立調查委員會，顯然是在政治上最可行的。此舉預期有助安撫部分溫和的抗議人士。

一名中國匿名高官揭露，港府將該份報告遞交給中央港澳工作協調小組，該單位由中共中央政治局常委韓正領導，中國國家主席習近平對此知情，但北京拒絕對示威者的任何訴求讓步，要求林鄭當局更採取主動，不可撤回條例或對警方過度使用武力的指控啟動調查。

對於上述說法，林鄭辦公室回應時未直接評論，但強調港府已努力解決抗議人士的關切。中國外交部發言人稱尊重港府暫緩修法，港澳辦則未回應路透的傳真詢問。

親北京的港區人大代表葉國謙告訴路透：「若中央政府不准某些事情，你無法有所作為。」一名出席深圳座談會且於近期會晤林鄭的匿名商人表示，北京不讓她撤回條例，「她的手被綁住了。」

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